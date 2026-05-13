Si bien ya ha un par de semanas desde que Universitario de Deportes y Juan Pablo II College se vieron las caras en Trujillo, donde los cremas se impusieron por 4-1, todavía se sigue hablando de una jugada en particular: la expulsión de Christian Cueva a los 3′ del partido. Después de varios días en silencio, el volante decidió romper su silencio y contar su versión sobre lo ocurrido con el árbitro Jordi Espinoza, quien le habría mostrado la doble tarjeta amarilla por un presunto agravio.

En una charla con le periodista Miguel Gutiérrez, el medioambiente de 34 años contó su versión de los hechos y argumentó que en ningún momento le dijo algo al árbitro como para que lo expulse. “En realidad, nunca le dije nada como para que sea una expulsión. Le reclamé una jugada natural de fútbol para no me cobrar un favor”, sostuvo.

Cueva señaló que desde que es capitán de Juan Pablo II, no había tenido ningún cruce con algún árbitro hasta el día que se topó con Jordi Espinoza. “Te puedo decir que durante este año yo nunca he tenido ningún problema con ningún árbitro, la verdad. Desde que estoy con Juan Pablo, con la capitanía y todo, creo que ante todo me he mostrado con respeto”, añadió.

Según Cueva, con quien sí chocó alguna vez fue con el hermano de Jordi, el también árbitro Michael Espinoza. Su versión es que por ahí podría explicarse la reacción que tuvo en el partido ante Universitario, una situación que complicó los planes de Juan Pablo II al dejarlo con un futbolista menos tan temprano.

“Con el único que tuve también algo fuerte, porque sentí que me amenazó, fue con el hermano. Por ahí puede venir la cosa. Entonces, si es así, yo creo que no tienen por qué estar en el fútbol, la verdad. El fútbol es una cosa de hombres”, acotó.

Jordi Espinoza fue el árbitro principal del partido entre Universitario vs. Juan Pablo II. (Foto: CONAR)

Para Christian Cueva, su expulsión no estuvo justificada, pues en otra ligas se ven cosas peores. “Es la manera como yo lo veo y creo que todo el mundo lo reconoce. En otras ligas, cosas mucho más fuertes han pasado. Me ha tocado estar en otras ligas, me ha tocado estar en Copas América, en selección, en Mundial”, agregó.

“Yo tengo mi carácter, lógicamente, pero primero que no le dije nada, le reclamé. Después le dije, bueno, que siempre era así, por eso está así, punto, nada más. Eso fue mi descargo, ¿no?”, afirmó.

Por último, reveló que conversó con algunos jugadores de la ‘U’, y estos les habrían dicho que antes ya han tenido problemas con Jordi Espinoza. “Conversé con amigos, compañeros de Universitario, ellos mismos, y no voy a dar nombres, obviamente, pero ellos mismos me decían que con él les había pasado lo mismo”, sentenció.

Christian Cueva está disputando su primera temporada en Juan Pablo II. (Foto: Juan Pablo II College)

¿Cuándo volverá a jugar Juan Pablo II?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Sport Huancayo, Juan Pablo II College volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 16 de mayo desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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