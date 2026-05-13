En las últimas horas, una carta enviada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) encendió las alarmas en Universitario de Deportes, pues estaban poniendo en duda el cumplimiento de su Plan de Viabilidad. Sucede que uno de los acreedores le envió una carta notarial a esta entidad, quejándose de un presunto retraso a las cuotas que le corresponden y solicitando que la ‘U’ vuelva a ser considerado dentro del proceso concursal ordinario.

Se trata del señor Víctor Raúl Walde Aguilar, quien remitió un documento a la SUNAT presentando sus argumentos y exigiendo la resolución del Plan de Viabilidad por una supuesta deuda en las cuotas que le corresponden. “Incumplimiento injustificado de más de tres cuotas del Plan de viabilidad, lo cual ha originado la resolución y cancelación del mismo, con la consecuencia legal de pérdida del acogimiento a la Ley 31279 modificada por la Ley 32113”, se lee en su misiva.

En esa misma línea, el mencionado acreedor señaló: “Exigimos inmediato retorno de Universitario de Deportes al procedimiento concursal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 32113, bajo responsabilidad civil, penal y administrativa”.

Según Waldo Aguilar, Universitario no habría cumplido con el pago correspondiente de tres cuotas, pidiéndole a la SUNAT que atienda su reclamo. “Al haberse declarado improcedente la consignación de pago a favor del suscrito, Víctor Raúl Walde Aguilar, y estar consentida se acredita que nunca se ha pagado a mi favor cuota alguna del Plan de Viabilidad, y en consecuencia se ha incumplido tres cuotas del mismo, a pesar que desde el 24 de marzo de 2025 dichas cuotas se convirtieron exigibles”, agregó.

Desde Universitario no se quedaron callados y rápidamente salieron al frente para dar su versión sobre lo ocurrido y poner un poco de calma en el ambiente. Adrián Gilabert, gerente legal de la institución crema, señaló que lo dicho por el señor Waldo Aguilar es impreciso e incorrecto, ya que en ningún caso ha existido un retraso del pago de tres cuotas correspondientes al Plan de Viabilidad al que se acogió el club para pagar su deuda concursal.

“El señor Walde Aguilar imputa incumplimiento del Plan de Viabilidad. Eso es incorrecto, impreciso y está totalmente fuera de lugar. Para que puedan bajarse el Plan de Viabilidad, tiene que exigir tres cuotas de incumplimiento y de hecho eso no ha ocurrido en ningún caso. Universitario ha cumplido hasta el día de hoy con pagar la totalidad de sus cuotas según Plan de Viabilidad. Somos absolutamente responsables con el Plan de Viabilidad”, comentó en Ovación.

Adrián Gilabert es el actual gerente legal de Universitario. (Foto: Universitario)

Gilabert precisó que existen acreedores que no han querido cobrar o no han sido ubicados por alguna razón, por lo que estas personas están debidamente identificadas ya que algunas están estrechamente ligadas a la constructora Gremco. En esa misma línea, precisó que Víctor Raúl Walde Aguilar fue invitado al Estadio Monumental para explicarle cuál iba a ser la modalidad en la que le iban a pagar sus acreencias, pero este nunca se presentó.

“Existen personas que no han querido cobrar o no se les ha podido ubicar. En el caso de las que no han querido cobrar, están totalmente identificadas porque pertenecían al entorno de Gremco. En este caso específico del señor Walde Aguilar, desde el primer día que se aprobó el Plan de Viabilidad, se elaboraron las cartas, se le invitó al Estadio Monumental para comentarle el tratamiento de su acreencia, para indicarle cómo se le iba a pagar y el señor nunca apareció”, comentó.

“Como nunca apareció, se le comunicó notarialmente que el club tenía su cheque de gerencia para que sea entregado y que cobre la primera cuota del Plan de Viabilidad. El señor tampoco hizo caso o hizo caso omiso, nunca contestó, no quiso ir al Estadio Monumental a recoger su cheque, tampoco respondió si quería que se consigne alguna cuenta bancaria para depositarle su acreencia”, acotó.

De esta manera, Adrián Gilabert remarcó que Universidad ha procedido a iniciar un proceso de consignación de pago en el Poder Judicial, donde se encuentran registrados todos los depósitos al señor Walde Aguilar. En líneas generales, desde el club desmienten su versión y dejan constancia de que siguen cumpliendo a cabalidad el Plan de Viabilidad. Hasta el cierre de esta nota, quien presentó la carta notarial ante la SUNAT no ha declarado ante ningún medio de comunicación.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Sport Boys, Universitario volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este viernes 15 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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