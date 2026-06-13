Antes del debut de la selección de Ecuador en el Mundial 2026, Piero Hincapié expresó su confianza en el momento que atraviesa la selección y destacó que la experiencia adquirida por varios integrantes del plantel en Qatar 2022 será un factor importante para afrontar el nuevo desafío mundialista.

El defensor del Arsenal, Hincapié consideró que comenzar el torneo con una victoria puede resultar determinante desde el aspecto emocional para encarar con mayor tranquilidad los siguientes compromisos del grupo. “Anímicamente te da otro impulso ganar el primer partido. Te da confianza para llegar bien al segundo partido”, sostuvo en entrevista con el medio DSports.

Sin embargo, el zaguero dejó en claro que un resultado adverso en el estreno no define el futuro de una selección dentro del torneo. Para sustentar su postura, recordó el camino de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando perdió en su presentación frente a Arabia Saudita y posteriormente terminó levantando el título. “Puede pasar cualquier cosa, como lo de Argentina en Qatar 2022, que parecía que quedaban afuera y mira hasta dónde llegaron”, afirmó.

Respecto a la composición del plantel ecuatoriano, Hincapié resaltó el valor que tiene contar con jugadores que ya vivieron una experiencia mundialista, especialmente para respaldar a aquellos futbolistas jóvenes que disputarán por primera vez una competencia de esta magnitud. “Hay chicos que van a jugar por primera vez en el Mundial. Son jóvenes que están enfocados en dar lo mejor para el grupo. Los que estuvimos en la Copa del Mundo pasada tenemos más experiencia para ayudarlos y competir al máximo nivel”, señaló.

El defensor reconoció, además, que la presión y los nervios son parte natural de la previa de un Mundial, aunque aseguró que el equipo se encuentra preparado para afrontar esas sensaciones y responder de la mejor manera dentro del campo. “Les demostramos que un Mundial no es sencillo y es normal que tengan nervios”, agregó.

En diálogo con el diario AS, el internacional ecuatoriano también puso énfasis en el ambiente positivo que se vive dentro de la concentración y en la fortaleza colectiva que ha construido el grupo durante el proceso previo al torneo. Según explicó, la unión entre los integrantes de la selección representa uno de los principales pilares para competir al más alto nivel. “Nos venimos entrenando muy bien y el grupo está excelente. Cuando llego a la Selección es algo muy motivante, porque somos como una familia y nos reímos de cualquier cosa. En los partidos salimos a luchar por los compañeros”, manifestó.

Finalmente, Hincapié optó por mantener un discurso prudente pese al optimismo que rodea a Ecuador en la antesala de su estreno mundialista. El defensor señaló que el equipo trabaja pensando en distintos escenarios que pueden presentarse durante la competición y destacó la importancia de estar preparado para superar cualquier dificultad. “Tenemos que pensar en positivo, pero a veces hay cosas negativas que pueden pasar en los partidos. De todas maneras, nos estamos preparando para eso”, concluyó.

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