La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 quedó prácticamente definida tras el vibrante partido por el tercer puesto. Kylian Mbappé firmó un doblete frente a Inglaterra y pasó a liderar en solitario la tabla de goleadores del campeonato con 10 anotaciones. Sin embargo, la disputa por el galardón todavía no está cerrada, ya que Lionel Messi disputará la gran final ante España y conserva opciones matemáticas de arrebatarle el primer lugar al delantero francés.

Mbappé culminó su participación en el torneo con una actuación sobresaliente. El atacante francés llegó a los 10 goles en la Copa del Mundo 2026 gracias a sus dos tantos en el encuentro por el tercer lugar, una cifra que además le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Aunque Francia no pudo quedarse con el bronce, el atacante del Real Madrid dejó encaminada la conquista de la Bota de Oro.

Lionel Messi aparece en el segundo lugar de la clasificación con ocho goles. El capitán de Argentina será el único futbolista con posibilidades de modificar la tabla en la final frente a España, por lo que necesitará una actuación memorable para alcanzar o superar a Mbappé en la lucha por terminar como máximo artillero del campeonato.

En la tercera posición se mantiene el noruego Erling Haaland con siete anotaciones. El delantero quedó eliminado en los cuartos de final, por lo que su registro ya no podrá incrementarse, aunque su rendimiento lo mantiene entre los grandes protagonistas ofensivos de esta edición del Mundial.

Kylian Mbappé cerró su participación en el Mundial 2026 con 10 goles. (Foto: EFE)

Harry Kane cerró su participación con seis goles tras disputar el partido por el tercer puesto con Inglaterra. El capitán británico volvió a firmar un torneo de alto nivel, pero quedó sin opciones de seguir escalando en la clasificación al concluir la participación de su selección.

Jude Bellingham también terminó el campeonato con seis anotaciones. El mediocampista inglés fue una de las grandes figuras de Inglaterra durante todo el certamen y logró finalizar entre los principales goleadores gracias a su destacada producción ofensiva desde la segunda línea.

Más abajo aparecen otros futbolistas que también dejaron su sello en el Mundial 2026. Ousmane Dembélé incrementó su cuenta durante el partido por el tercer puesto y concluyó el torneo con seis goles, mientras que Michael Olise y Mikel Oyarzabal también figuran entre los máximos anotadores de la competición.

El reglamento de la FIFA establece que, si dos jugadores terminan igualados en cantidad de goles, el primer criterio de desempate es el número de asistencias. Si la igualdad persiste, se toma en cuenta la menor cantidad de minutos disputados, por lo que Messi no solo deberá acercarse a Mbappé en anotaciones, sino también considerar esos factores para quedarse con el premio individual.

Con el partido por el tercer puesto ya disputado, toda la atención se centra ahora en la gran final entre Argentina y España. Kylian Mbappé ya dio por finalizada su participación con 10 goles y solo resta conocer si Lionel Messi logra una actuación histórica que le permita igualar o superar al francés. Hasta entonces, la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 permanecerá abierta a una última actualización.

Lionel Messi registra ocho goles en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Máximos goleadores del Mundial 2026:

País Futbolista Goles Partidos jugados Francia Kylian Mbappé 10 8 Argentina Lionel Messi 8 7 Inglaterra Jude Bellingham 7 8 Noruega Erling Haaland 7 5 Francia Ousmane Dembélé 6 8 Inglaterra Harry Kane 6 7 España Mikel Oyarzabal 5 7

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