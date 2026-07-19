A pocas del estreno de Alianza Lima en el Torneo Clausura, donde se enfrentará a Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva, se confirmó que el cuadro íntimo llegó a un acuerdo parar cerrar la tan esperada incorporación para este segundo semestre de la temporada. No se trata de un desconocido para Pablo Guede, pues ya lo dirigió en el pasado y dio el visto bueno para que se sume a su plantel con el objetivo de darle más opciones en la zona defensiva.

Se trata del zaguero chileno Nicolás Díaz, quien hasta hace poco estuvo a préstamo en Puebla FC del fútbol mexicano, llegará a Alianza Lima mediano una cesión por un año con opción de compra. Su pase le pertenece al Club Tijuana, donde tiene vínculo hasta finales del 2027. Se espera que su llegada al Perú se dé en los próximas días.

El adelanto de esta información lo dio Radio Cooperativa de Chile, donde explicaron que el defensor estaba buscando la manera de salir de México para tener más continuidad y en su momento la Universidad de Chile apareció como una opción, pero finalmente no lo buscaron y terminaron decantándose por el uruguayo Valentín Gauthier.

Pablo Guede fue clave en la negociación para que Alianza Lima llegue a un acuerdo con el Club Tijuana, pues trabajó ahí entre el 2020 y 2021. Asimismo, Nicolás Díaz fue dirigido por el entrenador argentino durante la temporada 2025 en Puebla, entablando una buena relación que a la larga terminó siendo clave para su arribo al fútbol peruano.

Nicolás Díaz se reencontrará con Pablo Guede en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

No es la primera vez que Díaz, con pasado reciente en la Selección de Chile, es pretendido por los íntimos. Recordemos que a inicios de temporada ya hubo contactos con los ‘Xolos’ para conseguir su préstamo, algo que en su momento no terminó concretándose. Sin embargo, esta vez las cosas fueron diferentes y las tratativas llegaron a buen puerto.

El cupo de extranjero no será un inconveniente para que Alianza Lima inscriba al zaguero de 27 años, pues en las próximas horas se anunciará la salida de Guillermo Viscarra, quien no fue convocado por Guede para el partido de esta noche frente a Sport Huancayo. En ese sentido, los blanquiazules completarán sus siete jugadores provenientes del exterior.

En cuanto a sus característica de juego, Nicolás Díaz destaca por ser un central fuerte, que va bien por abajo y puede ganar en el juego aéreo. Ojo, no sería el único fichaje de Alianza Lima en este mercado del Torneo Clausura, pues las conversaciones con ADT por Jhair Soto siguen avanzando. Además, con la salida de Viscarra se espera que llegue un portero más.

Nicolás Díaz completará los siete extranjeros en Alianza Lima tras la salida de Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-0 ante Deportivo Cali, Alianza Lima volverá a tener actividad de manera oficial hoy cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para este domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR