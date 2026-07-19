La lucha por el trono de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales volvió a cambiar de dueño en la recta final de la Copa del Mundo 2026. Kylian Mbappé aprovechó el partido por el tercer puesto para firmar un doblete frente a Inglaterra y alcanzar los 22 goles mundialistas, superando a Lionel Messi (21) como el máximo anotador de todos los tiempos. Sin embargo, el capitán argentino aún tiene una última oportunidad de volver a la cima, ya que disputará la final frente a España.

Mbappé cerró su participación en el torneo con una actuación memorable pese a la derrota de Francia por 6-4 ante Inglaterra. Sus dos anotaciones no solo lo consolidaron como máximo goleador del Mundial 2026, sino que también le permitieron establecer un nuevo récord histórico en apenas su tercera Copa del Mundo, un registro que refleja la extraordinaria eficacia del delantero francés en la máxima competición de selecciones.

Lionel Messi, por su parte, suma 21 goles en la historia de los Mundiales y todavía tiene la posibilidad de recuperar el liderato. El capitán argentino disputará la gran final frente a España, encuentro en el que podría igualar o superar la marca de Mbappé dependiendo de la cantidad de goles que convierta. Será, además, el último partido mundialista de una carrera que ya forma parte de la historia del fútbol.

Detrás de ambos aparecen nombres que durante años dominaron esta clasificación. El alemán Miroslav Klose ocupa el tercer lugar con 16 goles, registro conseguido entre Corea-Japón 2002 y Brasil 2014. Durante más de una década fue el máximo artillero histórico de los Mundiales, hasta que primero Messi y luego Mbappé terminaron superando su legendaria marca.

El brasileño Ronaldo Nazário permanece en la cuarta posición con 15 tantos. El campeón mundial en 2002 fue durante varios años el dueño del récord absoluto antes de ser desplazado por Klose, y continúa siendo uno de los delanteros más recordados en la historia del torneo gracias a sus actuaciones con la selección brasileña.

Kylian Mbappé cerró su participación en el Mundial 2026 con un doblete ante Inglaterra. (Foto: AFP)

Con 14 goles aparecen igualados el alemán Gerd Müller y el inglés Harry Kane. Este último cerró su participación en el Mundial 2026 tras el encuentro por el tercer puesto y ya no podrá seguir aumentando su registro en esta edición, aunque quedó instalado entre los máximos goleadores históricos de la competición.

Más abajo en el ranking figura Just Fontaine con 13 anotaciones, una cifra extraordinaria considerando que todas fueron convertidas en Suecia 1958. El francés mantiene hasta hoy el récord de más goles marcados por un futbolista en una sola edición de la Copa del Mundo, una marca que sigue resistiendo el paso de las décadas.

También forman parte de este selecto grupo otras leyendas como Pelé, autor de 12 goles y tricampeón del mundo con Brasil, además de figuras como Jürgen Klinsmann, Sándor Kocsis y Gabriel Batistuta, quienes dejaron una huella imborrable entre los grandes artilleros de la historia de los Mundiales.

La clasificación histórica todavía puede sufrir una última modificación en la final del Mundial 2026. Con Mbappé ya sin partidos por disputar y Kane fuera de competencia, Lionel Messi es el único futbolista con posibilidades de alterar el ranking. Todos los focos estarán puestos en el duelo entre Argentina y España, donde el capitán albiceleste buscará cerrar su trayectoria mundialista recuperando el récord de máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi registra 21 goles en Mundiales. (foto: AFA)

Máximos goleadores de los Mundiales:

País Futbolista Goles Partidos jugados Francia Kylian Mbappé 22 22 Argentina Lionel Messi 21 33 Alemania Miroslav Klose 16 24 Brasil Ronaldo Nazário 15 19 Alemania Gerd Müller 14 13 Inglaterra Harry Kane 14 18 Francia Just Fontaine 13 6 Brasil Pelé 12 14

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