La dolorosa caída de la Selección Argentina en la gran final del Mundial 2026 sigue generando enormes repercusiones en el ámbito deportivo internacional. Aunque han transcurrido ya veinticuatro horas desde el dramático desenlace, el amargo sabor de la derrota continúa latente en el vestuario sudamericano. Frente a este complejo escenario emocional, el experimentado mediocampista Rodrigo De Paul decidió romper el silencio de manera categórica, utilizando sus redes sociales para publicar un explosivo comunicado dirigido a todos sus detractores alrededor del mundo entero.

El temperamental volante albiceleste, quien regresó a la alineación titular en el duelo decisivo tras haber sido suplente durante las semifinales, evidenció una profunda molestia por las constantes burlas recibidas. Lejos de apaciguar las aguas con la mente más fría, el futbolista arremetió con dureza contra aquellos sectores que celebraron efusivamente el tropiezo de su equipo.

En la primera parte de su extenso descargo, el jugador expresó la profunda tristeza que embarga al grupo por no lograr el ansiado campeonato. “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, confesó a su hinchada.

Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts after losing the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Sin embargo, el mediocentro rescató el incondicional respaldo de los aficionados argentinos en este difícil momento deportivo. “Con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”, detalló.

Posteriormente, el jugador apuntó directamente contra los críticos internacionales que cuestionaron constantemente el nivel albiceleste. “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo”, disparó.

La parte más álgida de su mensaje llegó al defender la controversial actitud y el estilo de juego que caracteriza a su escuadra. El volante aseguró que las fuertes críticas surgen “porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jod*”, dejando en claro que no piensan cambiar su ferviente identidad competitiva.

De Paul reafirmó que este duro golpe deportivo, sumado a los ataques externos, solo ha servido para fortalecer la unión del vestuario nacional. “Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”, reflexionó el futbolista.

Finalmente, el referente del mediocampo sudamericano cerró su sorpresiva y contundente publicación jurando un amor inquebrantable hacia sus raíces frente a millones de seguidores. “Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO”, concluyó.

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