Después de más de un mes disfrutando del mejor fútbol del planeta, el último domingo culminó el Mundial 2026 con España proclamándose campeona tras vencer por 1-0 a Argentina con un golazo de Ferran Torres en la prórroga. El desarrollo de este torneo, como era de esperarse, tuvo efectos inmediatos en la clasificación del ranking FIFA, la cual suele actualizarse mensualmente. ¿Y la Selección Peruana? Aunque no estuvimos en la fiesta grande del fútbol, la ‘Bicolor’ sufrió cambios en su ubicación en la tabla de clasificación.

Luego de los amistosos disputados en junio, con una victoria por 2-1 sobre Haití y una derrota por 3-1 a manos de España, la ‘Blanquirroja’ quedó a la expectativa de la nueva actualización del ranking FIFA luego del Mundial 2026, donde varias selecciones que estaban por encima iban a disputar al menos tres partidos, los de la fase de grupos. Así pues, el equipo dirigido por Mano Menezes estrenará nueva posición en julio.

Antes de la Copa del Mundo, Perú se ubicaba en el puesto 50 del ranking FIFA; ahora que el torneo terminó, escalamos dos posiciones hasta la casilla 50 de la tabla de clasificación. Esto no ocurrió por la victoria sobre Haití, sino porque algunas selecciones que estaban por encima fueron cediendo sus lugares al no conseguir los puntos suficientes durante la justa mundialista.

Esta termina siendo la mejor ubicación de la Selección Peruana en el ranking FIFA en lo que va del 2026, pues en enero se encontraba en el puesto 53. Eso sí, sigue estando bastante lejos de la posición que teníamos en julio del 2025, donde nos llegamos a ubicar en el puesto 42. Un detalle no menor es que la FIFA confirmó que no habrá una nueva actualización hasta octubre.

Perú venció por 2-1 a Haití en la fecha FIFA de junio. (Foto: ITEA Sports)

El top 10 del ranking FIFA

La FIFA publicó este lunes 20 de julio la primera actualización del ranking mundial masculino tras la final del Mundial 2026, un listado que dejó importantes movimientos entre las principales selecciones del planeta. El gran beneficiado fue España, que ascendió al primer lugar de la clasificación después de conquistar su segundo título mundial al derrotar por 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La conquista del conjunto dirigido por Luis de la Fuente permitió que España desplazara precisamente a Argentina de la cima del ranking FIFA. La ‘Roja’ aprovechó la gran cantidad de puntos obtenidos durante la Copa del Mundo para instalarse como la nueva selección número uno del planeta, mientras que la ‘Albiceleste’, campeona en Catar 2022 y subcampeona en 2026, cayó al segundo puesto pese a su destacada campaña.

El podio lo completa Francia, que se mantuvo entre las mejores selecciones del mundo a pesar de terminar en el cuarto lugar del Mundial. Inglaterra, luego de quedarse con el tercer puesto tras vencer a Francia, escaló hasta la cuarta posición. Brasil aparece en el quinto lugar, mientras que Marruecos firmó otro avance histórico y se ubicó sexto tras alcanzar los cuartos de final.

El resto del Top 10 quedó conformado por Portugal en la séptima posición, Bélgica en el octavo lugar, Países Bajos en el noveno y México cerrando los diez primeros puestos. De esta manera, Europa domina ampliamente la parte alta de la clasificación con seis selecciones entre las diez mejores del planeta, mientras que Sudamérica aporta a Argentina y Brasil, Norteamérica tiene a México y África a Marruecos.

Dentro de los veinte primeros puestos también hubo modificaciones importantes. Noruega (19), una de las grandes revelaciones del Mundial al alcanzar los cuartos de final, logró un notable ascenso en la clasificación. Colombia (12) también ganó terreno gracias a su buena actuación en el torneo. En contraste, selecciones como Uruguay (20) perdieron posiciones luego de quedar eliminadas antes de lo esperado.

Con esta actualización, la FIFA cerró oficialmente el ciclo de selecciones correspondiente al Mundial 2026 y estableció el nuevo orden de cara a las próximas fechas FIFA y el inicio de las Eliminatorias y torneos continentales. La siguiente actualización oficial del ranking está prevista para el 7 de octubre, cuando vuelvan a disputarse partidos internacionales en la ventana oficial del calendario.

España se proclamó campeón del mundo tras vencer por 1-0 a Argentina. (Foto: AFA)

TE PUEDE INTERESAR