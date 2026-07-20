El telón del vibrante Mundial 2026 acaba de bajar definitivamente en Norteamérica, pero las altas esferas del balompié internacional ya comenzaron a planificar detalladamente el próximo gran desafío deportivo. Tras la culminación de este reciente torneo, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, volvió a poner sobre la mesa directiva una ambiciosa y sorpresiva propuesta que promete generar un inmenso debate mundial. El máximo titular del ente rector sudamericano reveló lo que podría ser la confirmación del número de selecciones participantes.

La llamativa iniciativa del directivo busca ampliar de manera significativa el formato competitivo que acaba de debutar con gran éxito. Si bien en la reciente edición participaron 48 seleccionados por primera vez en la historia, la intención continental es aprovechar la próxima justa de aniversario como una oportunidad irrepetible para sumar más equipos.

A través de sus principales plataformas digitales, el dirigente sudamericano no dudó en reforzar su pedido ante la mirada de todos los aficionados. “El próximo se juega en casa. En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay”, escribió inicialmente en su cuenta oficial de X.

Alejandro Domínguez busca ampliar el cupo de selecciones. (Foto: Presidencia del Perú)

En esa misma publicación, el mandatario detalló su gran visión para la inminente fiesta mundialista. “Una gran oportunidad para celebrar el centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, sentenció el dirigente paraguayo, abriendo nuevamente la discusión institucional en las oficinas de Zúrich.

El titular del máximo organismo sudamericano acompañó su contundente mensaje con un emotivo video que repasaba imágenes de la reciente final disputada entre Argentina y España. En ese espacio, aprovechó para elogiar la gestión de la FIFA y el desarrollo logístico del último torneo organizado en tres países.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

El respaldo a Gianni Infantino y la FIFA

Mostrando su respaldo absoluto a la expansión, el directivo felicitó públicamente al presidente del ente mundial. “Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones, querido Gianni Infantino, por tan grande organización”, expresó Domínguez sobre el evento norteamericano.

Asimismo, el líder del balompié regional se dio un tiempo para saludar cordialmente al flamante monarca de la competición internacional tras su agónica coronación. “Felicidades a España, por ser el nuevo campeón del mundo”, añadió en su mensaje, reconociendo el innegable mérito deportivo de la escuadra europea.

Cabe recordar que la Copa del Mundo 2030 tendrá a España, Portugal y Marruecos como sedes principales, mientras que Sudamérica recibirá los duelos inaugurales de manera conmemorativa. En ese contexto de homenaje, Domínguez mantendrá su firme postura para que el certamen reúna, por única vez, a 64 participantes.

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