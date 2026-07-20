Este fin de semana comenzó el Torneo Clausura con varios partidos interesantes, pero sobre todo, con una seguidilla de triunfos de los tres clubes más importantes que demarcan el camino que deberán seguir si quieren pelear hasta el final por llevarse el segundo certamen de la temporada. Alianza Lima venció por 2-1 a Sport Huancayo en Matute, Sporting Cristal hizo lo propio por 1-0 frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alberto Gallardo y Universitario de Deportes se llevó una victoria por 2-1 en su visita a ADT en la siempre difícil ciudad de Tarma.

Así pues, la Liga 1 no tendrá descanso y este fin de semana que viene de disputará la segunda jornada del Torneo Clausura, con encuentros interesantes que no solo tendrán incidencias en la tabla de posiciones del certamen corto, sino también en el acumulado. Precisamente por eso los clubes no pueden descuidarse tan pronto, pues eso podría llevarlos a tener un cierre de campaña más complicado de lo esperado.

La fecha 2 iniciará este viernes 24 de julio cuando Alianza Atlético reciba a Los Chankas en el Estadio Campeones del 36 desde las 3:00 p.m. Horas más tarde, desde las 8:30 p.m., Universitario de Deportes hará de local frente a Cusco FC, siendo este su primer encuentro ante su gente en el Torneo Clausura, donde tienen la obligación de hacerse fuertes si quieren cambiar la tónica que tuvieron en el Apertura.

El sábado 25 de julio tendremos más encuentros. El primero de ellos se disputará a la 1:00 p.m. en el Estadio IPD de Huancayo, cuando Sport Huancayo enfrente a Atlético Grau. Posteriormente, Juan Pablo II College recibirá en Andahuaylas a Cienciano desde las 3:15 p.m. Los norteños están peleando en la parte baja de la tabla de posiciones acumulada, por lo que están obligados a vencer al ‘Papá’ si quieren resistir hasta el final.

Alianza Lima venció por 2-1 a Sport Huancayo en al fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

La jornada continuará en el Estadio Miguel Grau desde las 5:30 p.m., donde Sport Boys recibirá a ADT donde buscará recuperar los puntos que dejó en el camino al estrenarse en el Torneo Clausura con una derrota por 1-0 ante Los Chankas. Por último, el sábado se cerrará el telón con el Melgar vs. Sporting Cristal en el Estadio Monumental de la UNSA, en el compromiso programado para las 8:00 p.m.

El domingo 26 de julio terminará la fecha 2 del Torneo Clausura con tres encuentros. El primero de ellos se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, donde UTC enfrentará al CD Moquegua desde la 1:00 p.m. El ‘Gavilán del Norte’ está en la cola de la tabla de posiciones y urge de una victoria para salir del fondo, pues se estrenó en el Clausura con una caída por 3-1 a manos de Atlético Grau.

Posteriormente, Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos en el Estadio Juan Maldonado Gamarra desde las 3:30 p.m., buscando un triunfo en condición de visitante para no perder el camino tan rápidamente en estas primeras jornadas. Por último, Deportivo Garcilaso chocará con FC Cajamarca en la ciudad imperial desde las 7:00 p.m., con la consigna de ganar en casa para recuperarse del tropiezo frente a Sporting Cristal.

Universitario venció por 2-1 a ADT en condición de visitante, en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Universitario)

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