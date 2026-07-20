El mercado de pases en el fútbol peruano continúa registrando importantes movimientos de cara a la segunda mitad de la temporada y Alianza Lima acaba de confirmar una sensible baja en su plantilla principal. El experimentado guardameta boliviano Guillermo Viscarra tomó la difícil decisión de marcharse de la institución victoriana en esta ventana de transferencias, buscando un nuevo destino deportivo que le permita recuperar el protagonismo y la continuidad bajo los tres palos que tanto anhela para su carrera profesional.

La estadía del arquero altiplánico en el barrio de Matute estuvo marcada por una constante y dura competencia interna. A pesar de esforzarse al máximo para salir del banquillo de suplentes, le resultó humanamente imposible arrebatarle el puesto titular al inmaculado Alejandro Duarte.

Antes de empacar sus pertenencias y abandonar definitivamente el recinto victoriano, el seleccionado boliviano decidió utilizar sus plataformas digitales para despedirse. A través de su cuenta oficial de Instagram, el arquero dejó un mensaje profundamente emotivo dirigido a toda la incondicional hinchada aliancista.

El guardameta aseguró que vivió episodios imborrables en territorio peruano que marcaron su trayectoria. “Intentando elegir algunas fotos para recordar esta etapa, me di cuenta de algo: los mejores momentos fueron tantos que es imposible resumirlos en un solo post”, escribió el futbolista.

El emotivo comunicado de Alianza Lima anunciando la salida de Guillermo Viscarra. (Imagen: Alianza Lima)

En esa misma línea de agradecimiento, el golero valoró su crecimiento personal más allá de lo estrictamente deportivo. “Me llevo mucho más que partidos y atajadas. Me llevo aprendizajes, amistades y el cariño de una hinchada que acompaña en cada paso”, precisó Viscarra.

La calidez recibida por parte de los fanáticos en las tribunas y en las calles fue un aspecto que el arquero destacó profundamente. Al cierre de su extenso escrito, el boliviano agradeció sinceramente por “cada mensaje, cada aplauso y cada momento compartido”.

Finalmente, el experimentado guardián del arco dejó en claro que su paso por el balompié nacional lo marcó para siempre. Con la nostalgia a flor de piel, el jugador sentenció sin dudar que “Alianza siempre ocupará un lugar especial en mi corazón” para afrontar sus nuevos retos.

¿Quién reemplazará a Guillermo Viscarra?

Tras la salida confirmada del arquero boliviano ha hecho que varios rumores se incrementen conforme pasaron las horas. Pese a que Alejandro Duarte sigue siendo el titular inamovible del arco, llegaría una competencia que también causaría revuelo en el fútbol peruano.

Si bien todavía está en plena negociación, ya está todo encaminado para que se concrete la llegada de un histórico en los siguientes días: Pedro Gallese. El portero nacional, quien tiene contrato con Deportivo Cali hasta finales del 2027, que viene trabajando en la rescisión de su vínculo para poder llegar a La Victoria en condición de agente libre.

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