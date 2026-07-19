Pau Cubarsí fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. El defensor de apenas 19 años no solo levantó el trofeo con la selección de España tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva York, sino que además fue reconocido como el Mejor Jugador Joven del certamen.

Tras el encuentro, el zaguero del Barcelona atendió a los medios en la zona mixta y sorprendió con unas emotivas palabras dirigidas a Lionel Messi, a quien enfrentó por primera vez en su carrera y considera su máximo referente.

“Nunca le había visto cara a cara. Cuando vino a saludarme entonces ya me creí que era real, que estábamos aquí. Es un privilegio enorme compartir campo con él. Es mi ídolo y me da también pena que haya perdido, pero estoy feliz por nuestra victoria”, expresó Cubarsí.

El joven español reconoció que conquistar la Copa del Mundo es un momento que todavía le cuesta asimilar. Aseguró que siempre soñó con ganar el torneo, aunque jamás imaginó vivir una noche tan especial levantando el trofeo en suelo estadounidense.

“Este es un sueño. Parece que sea irreal. Estoy agradecido por vivir una experiencia única. Cuando han pitado el final, hemos sentido que hemos hecho historia”, afirmó el defensor.

Cubarsí también recordó que comparte club con la historia de Messi, ya que ambos surgieron de la cantera del Barcelona, aunque pertenecen a generaciones completamente distintas. El español destacó que enfrentar a su ídolo en una final mundialista fue un privilegio que jamás olvidará.

El central confesó que aún no logra dimensionar lo conseguido con la selección española. “Siempre fue un sueño ganar un Mundial. Pero nunca hubiera imaginado estar en Nueva York levantando un trofeo del Mundial. Lo escucho y no me lo creo”, comentó entre sonrisas.

Finalmente, el futbolista resaltó la fortaleza del grupo dirigido por España a lo largo del campeonato. Para Cubarsí, la unión del plantel fue la principal clave para superar a rivales de gran nivel y alcanzar la segunda estrella mundialista.

“En este torneo hemos tenido que enfrentarnos a selecciones inmensamente buenas. Pero somos una familia y gracias a eso hemos ganado”, concluyó el defensor, quien cerró el Mundial 2026 como una de las grandes revelaciones del fútbol internacional.