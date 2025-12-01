Quedan definir los últimos seis clasificados al Mundial del 2026, a disputarse en Canadá, México y Estados Unidos, y dos de ellos saldrán del repechaje intercontinental a disputarse en marzo del próximo, donde Bolivia, representante de CONMEBOL, tendrá que eliminar a Surinam para acceder a la final en busca de ese cupo frente a Irak, oponente de Asia. En ese sentido, el próximo rival de la ‘Verde’ acaba de sufrir una dura baja a prácticamente tres meses de dicho compromiso.

La selección de Surinam quedó envuelta en un sorpresivo remezón tras la renuncia de Stanley Menzo como director técnico. El estratega neerlandés dio un paso al costado alegando motivos personales y discrepancias internas con la federación. Menzo, quien tomó el mando a inicios de 2024, lideró uno de los periodos más exitosos del fútbol surinamés. Bajo su conducción, el equipo alcanzó los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2024, regresó a la Copa Oro 2025 y completó una eliminatoria histórica.

La Federación de Surinam (SVB) agradeció al entrenador por los resultados obtenidos, destacando el impacto en el desarrollo de la selección. Menzo acompañó su salida con una carta personal en la que explicó que tomó la decisión tras analizar la última fecha FIFA y conversar con el gerente general Brian Tevreden. “Estoy enormemente orgulloso de lo que hemos conseguido juntos. Ha sido un honor ser parte de este camino”, expresó el técnico.

Con marzo a la vuelta de la esquina, Surinam deberá acelerar la elección de un nuevo seleccionador para llegar con una preparación sólida al choque ante Bolivia. El reto es enorme, pero el país mantiene intacta la esperanza: la posibilidad de clasificar a un Mundial nunca estuvo tan cerca. De hecho, en la previa el duelo con la ‘Verde’ asomaba muy parejo y ahora podría inclinarse la balanza a favor del equipo altiplánico.

Bolivia terminó en el séptimo lugar de las eliminatorias sudamericanas con 20 puntos (6 victorias, 2 empates, 10 derrotas). Su pase al repechaje se definió en la última fecha: con un gran triunfo 1-0 sobre Brasil en El Alto, gracias a un penal convertido por Miguel Terceros, y también por la derrota de Venezuela ante Colombia. Con ese resultado, Bolivia no solo selló su lugar en el repechaje, sino que revivió el sueño mundialista después de más de tres décadas sin jugar un Mundial desde 1994.

Después de su último partido por las Eliminatorias 2026, Bolivia disputó cuatro compromisos de preparación para sumar rodaje con miras al repechaje. En octubre, la ‘Verde’ venció 1-0 a Jordania y perdió 3-0 a manos de Rusia, dejando muchas dudas en el plano defensivo y también discutiendo la capacidad del entrenador Óscar Villegas, conocido en el fútbol local.

Posteriormente, en la fecha FIFA de noviembre, el combinado altiplánico tuvo una gira por Asia en donde los resultados fueron menos alentadores: una derrota por 2-0 ante Corea del Sur y una paliza por 3-0 frente Japón. Ambas selecciones asiáticas evidenciaron, una vez más, que a los de Villegas les cuesta hacerse fuerte fuera de su localía en El Alto.

Veremos cómo le va a Bolivia contra Surinam y si son capaces de meterse a una de las finales de este repechaje, donde Irak también tiene argumentos para plantarse como favorito. El hecho de que la ‘Natio’ pierda a uno de sus líderes y el entrenador que lo llevó a esta posición podría perjudicar en lo anímico y futbolístico de cara al trascendental duelo con la ‘Verde’.

