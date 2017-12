Cuando se 'rompió' el 5 de octubre en el duelo por Eliminatorias entre Argentina y Perú en La Bombonera, muchos pensaron de que le había llegado la hora el retiro. Sin embargo, ninguno más que él soñó en una pronta recuperación y hoy ese sueño está a punto de hacerse realidad. Fernando Gago ha vuelto a los entrenamientos y afirmó que luchará por llegar al Mundial Rusia 2018.

"La idea es jugar lo más rápido posible y antes del Mundial . No me resigno a no jugarlo, sé que va a hacer difícil, pero obviamente la voy a pelear. Lo tengo cómo objetivo y como un sueño", apuntó el volante a Fox Sports.

Gago sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Una lesión muy grave que por lo menos hacía pensar en seis meses de recuperación, pero a casi tres meses de que su pierna se le trabara en el gramado 'xeneize', el capitán de Boca Juniors volvió a correr sobre ese verde... y a buen ritmo.

"Recién empecé a correr y a hacer campo, sumado a lo que venía haciendo en el gimnasio. La rodilla me responde y tengo posibilidades de hacer otros ejercicios no tan básicos", agregó.



Aunque no quiso confirmar fecha de un posible regreso a las canchas, éste podría darse pronto: "Tengo fecha de vuelta pero no la puedo decir. Es una cuestión mía que me la tomo como una meta. Hoy ya estoy avanzado y corro antes del tercer mes", dijo el 'Pintita', quien igual tendrá que volver de a pocos, y tal vez en marzo pueda reaparecer.