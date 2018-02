La Selección Argentina tiene un sueño: Rusia 2018. El equipo de Jorge Sampaoli quiere salir campeón del mundo y para lograrlo disputará partidos amistosos que lo preparen para enfrentar el torneo. Sin embargo, el día lunes anunció su primera baja.

Paulo Dybala no será citado por el entrenador. Si bien es cierto que el 'Hombrecito' todavía no dio a conocer la lista de convocados para los amistosos ante Italia y España los días 23 y 27 de marzo respectivamente, parecería que el hombre de la Juventus de Turín no participaría.

Una lesión muscular el 6 de enero de este año en un partido entre Juventus y Cagliari por la Serie A dejaría fuera de la lista al cordobés. El entrenador Albiceleste se comunicó con él para informarle que no estará entre los convocados para los últimos amistosos previos al Mudial de Rusia y que su presencia en la Copa del Mundo dependerá de sus actuaciones con la camiseta de la Vecchia Signora.

Argentina disputará la Copa del Mundo en el grupo D junto a Croacia, Islandia y Nigeria. El debut de los liderados por Messi será el 16 de junio ante los islandeses en el Otkrytiye Arena de Moskva.