Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de presentar una polémica propuesta para vender el 20% de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados, luego de una exitosa edición celebrada solo hace unas semanas atrás en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta iniciativa recibió un masivo rechazo por parte de la UEFA que, desde que tomó conocimiento del tema, anunció que sus 55 selecciones nacionales no participarían en ninguna competición organizada por FIFA (incluyendo el Mundial 2030) si el plan seguía en pie.

En esa misma línea, la Concacaf y la Confederación Asiática se sumaron a esta postura, por lo que se decidió archivar el tema el pasado 31 de julio. Cabe precisar que el comunicado de Conmebol fue tibio y dejó abierta la posibilidad de que se concrete la propuesta.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues según informa el medio ‘The Telegraph’ UEFA emitió una amenazante carta a Gianni Infantino y FIFA y remarcó que “está considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias”, por el plan para privatizar las próximas competencias FIFA como el Mundial de Clubes 2029 y el Mundial 2030.

“Usted y la FIFA están obligados a tomar medidas inmediatas para identificar, localizar y preservar todos los documentos e información almacenada electrónicamente descritos en esta notificación que estén en su posesión, custodia o control. Estas obligaciones surgen de manera independiente de cualquier política interna de retención que usted o su organización mantengan y prevalecen sobre cualquier política rutinaria de destrucción o eliminación de documentos que de otro modo se aplicaría”, indica parte del documento.

“La UEFA – así como otras confederaciones, asociaciones miembro de la FIFA y partes interesadas en el fútbol – ha condenado enérgicamente el plan FFE en los términos más fuertes como fundamentalmente incompatible con la gobernanza adecuada del fútbol. Dado que se anticipan razonablemente procedimientos, usted está obligado a preservar todos los materiales relevantes con efecto inmediato", añade.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá fue un rotundo éxito económico.

Como se recuerda, la FIFA buscaba una inyección económica inmediata a todas las Federaciones miembro, aunque tuvo que dar marcha atrás debido al mínimo apoyo a la propuesta, que ahora tendrá diferentes consecuencias y puso en serios aprietos a Gianni Infantino.

La propuesta consistía en fundar una nueva empresa llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), para controlar los derechos audiovisuales, patrocinios, venta de entradas (ticketing), licencias y la explotación comercial global de la Copa del Mundo masculina, femenina y el Mundial de Clubes. Al vender el 20% de las acciones, la FIFA planeaba recaudar unos 4200 millones de dólares en capital privado.

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