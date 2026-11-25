Solo hace 20 días atrás, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia del deporte, anunció su retiro definitivo de la selección de Portugal, en un contexto que no merece su notable trayectoria. Ocurrió luego de que no tuviera minutos en un partido de su combinado nacional en la Nations League, por lo que posteriormente decidió abandonar la concentración.

Eso generó la ruptura de la relación con el seleccionador de su país, Jorge Jesús, quien solo hace unos meses atrás lo dirigió en Arabia Saudita y, de hecho, celebraron juntos el campeonato con el club Al Nasrr, por lo que este desenlace sorprende aún más.

Sobre esta polémica fue consultado el destacado entrenador español Pep Guardiola, quien no dudó en defender al astro portugués y exhortar al diálogo entre las partes involucradas para que su final con la camiseta de Portugal sea a lo grande, tal cual pasó con otros futbolistas de su categoría y relevancia.

“Tienen que acabar bien. Tienen que hacer el esfuerzó él y Portugal de acabar bien. No puede salir de esta manera de la selección portuguesa. Ha sido un jugador demasiado importante”, dijo en una entrevista en el canal Romario TV.

“Ya no para Cristiano o Portugal, sino para las futuras generaciones de jugadores. Tienen que pensar que tiene que irse como se merece. Hay jugadores especiales y él es uno de ellos. Tiene que arreglarlo, hacer una fiesta y sentirse querido por su gente”, agregó Guardiola.

Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Eurocopa 2016 que ganó con la selección de Portugal.

En esa línea, remarcó que, al margen del presente futbolístico de Ronaldo o la preferencia del entrenador de turno, se debe poner sobre la mesa lo brindado por el deportista a lo largo de todos estos años, poniendo a su selección entre las más competitivas del mundo.

“Una trayectoria no se juzga por un mes o entendimiento con dos personas. Los grandes jugadores tienen que salir por la puerta grande porque se lo merecen. Es como los grandes clubes, que lo hacen increíble. Es que es bonito acabar bien”, cerró el estratega, quien actualmente se encuentra sin equipo.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección, tras 23 años, 234 partidos y 146 goles, con una Eurocopa y dos Nations League en su palmarés. Pese a que parece un capítulo cerrado, se espera que exista cierta reflexión de todas las partes y se tenga un digno final.

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