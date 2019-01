▷ Vía Movistar Deportes | VER AQUÍ, Perú - Paraguay EN VIVO: 0-0 EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 20 

VER AQUÍ EN VIVO ONLINE SUDAMERICANO SUB 20 | PERÚ | PARAGUAY | SELECCIÓN PERUANA | LIVE | STREAMING | Perú vs. Paraguay juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera fecha del Sudamericano Sub 20. El partido inicia desde las 5:30 pm. en Perú y Colombia; 7:30 pm. en Argentina y 4:30 pm. en México por el Grupo B. Para ver fútbol en vivo desde tu celular y TV onliene, puedes hacerlo por plataformas web que te mostraremos a continuación. Depor te traerá la mayor información para no perderte a detalle los goles,videos y jugadas polémicas desde las web.

Sigue el minuto a minuto Perú vs. Paraguay EN VIVO

Perú vs.Paraguay: alineaciones posibles

Perú : Emile Franco; Fabio Rojas, Carlos Huerto, Bryan Velarde, Dylan Caro; Oslimg Mora, Walter Tandazo, Jesús Petrell, Martín Távara, Marcos López; y Sebastián Gonzáles. Entrenador: Daniel Ahmed.





Paraguay : Diego Huesca; Cristhian Candia, Alexis Duarte, Roberto Fernández, Marcelo Rolón; Braian Ojeda, Marcelino Ñamandú, Lucas Sanabria, Antonio Galeano; Rodrigo Ruiz y Fernando Romero. Entrenador: Gustavo Morínigo.

La selección peruana intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó en su debut en el Sudamericano Sub 20 ante Uruguay, donde venció 1-0. Hoy enfrenta a Paraguay, que solo ha ganado un punto en dos jornadas y tiene poco margen de error en el grupo B.

Cabe señalar que los dirigidos por Daniel Ahmed descansaron en la segunda fecha del Sudamericano Sub 20 , disputada este domingo, y llega al duelo fresco y con el buen sabor de boca que le dejó la victoria en el primer partido ante Uruguay (0-1), el actual campeón de la categoría.

VIDEO | Selección peruana hoy enfrenta a Paraguay EN VIVO

Perú le mete ritmo a la previa del partido ante Paraguay. (Video: Eduardo Combe, enviado especial)

El técnico de Perú ha preparado con esmero el choque ante la Albirroja y este domingo presenció en vivo el primer tiempo del partido que Paraguay y Argentina empataron a uno en la ciudad de Curicó. Se sabe que un triunfo en la segunda jornada dejaría a la selección peruana con seis puntos y lo situaría cerca de la clasificación al hexagonal final en un grupo B muy apretado que lidera Ecuador con tres puntos.

Por otro lado, Paraguay prepara el duelo de hoy con más presión que su rival porque es colista del grupo con solo un punto y una pésima diferencia de goles por culpa de la goleada (3-0) que le infligió Ecuador en el debut.

La selección peruana juega ante Paraguay en Talca en busca del segundo triunfo consecutivo.

¿Cómo ver el Perú vs. Paraguay por app móvil?

El partido entre Perú vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20 , puedes seguirlo por aplicaciones móviles. De esta manera, no te podrás perder ningún detalle del fútbol en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

¿Qué canales transmitirán el Perú vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20?

Para ver Perú vs. Paraguay existen diferentes canales de televisión y aplicaciones móviles disponibles en diferentes países de Latinoamérica. La lista publicada a continuación corresponde para ver fútbol en vivo , diferidos o vía pago por evento por los dusños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo Señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital, TV por Protocolo de Internet (IPTV) y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

Internacional: RMTV

México: Univisión TDN

Perú: Movistar Deportes, Latina

¿A qué hora se juega el Perú vs. Paraguay Sub 20?