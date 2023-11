¿Cuándo juega la Selección España Sub-17 en el Mundial de la categoría? España debutará ante Canadá en el certamen que se desarrolla en Indonesia. La cita es este viernes 10 de noviembre en el estadio Manahan de Surakarta, a las 8:00 p.m. Hora local (8:00 a.m. ET / 5:00 a.m. PT / 7:00 a.m. CT / 6:00 a.m. MT) . Guía de canales para ver en vivo y en directo el debut del Grupo B, que lo conforman también Uzbekistán y Mali.

“La Rojita” espera llegar lo más lejos posible en el torneo intercontinental. El primero paso será obtener la clasificación a octavos de final, que pasan los dos primeros de grupo y los cuatro mejores terceros; sobre el papel, España debería cumplir con los requisitos. Asimismo, este será el primer desafío el seleccionador asturiano Hernán Pérez, tras sustituir en el cargo a Julen Guerrero.

Por su parte, las jóvenes estrellas de Canadá sueñan con llegar a la fase eliminatoria por primera vez en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. El equipo dirigido por Andrew Olivieri fue una de las cuatro naciones de Concacaf que se clasificaron para el torneo, logrando por primera vez en una década llegar al Mundial de la categoría de manera consecutiva.

¿A qué hora juegan España vs Canadá en el Mundial Sub-17?

En Canadá, el partido de su selección juvenil vs España, inicia 5:00 a.m. PT. En tanto, en España el balón rodará en el estadio Manahan sobre las 11:00 a.m. Si estás en Estados Unidos, y quieres seguir el minuto a minuto del choque, dependerá de tu zona horaria. Revisa todos los horarios disponibles en el territorio:

Horario Estados de los Estados Unidos 8:00 a.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 a.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 a.m. MT (UTC-7) - Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Dónde ver, España vs Canadá por TV por el Mundial Sub-17?

En Canadá, el España vs Canadá, y toda la competencia de su selección juvenil, se transmitirán a través de TSN y RDS. En tanto, el público español podrá seguir a “La Rojita” por GOL PLAY; además, míralo por DSports y DGO.

Adicionalmente, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 en Indonesia se transmitirá en vivo en todo el mundo a través de la aplicación y el sitio web de FIFA+. Para acceder a todos los juegos de forma gratuita, simplemente inicia sesión en FIFA+. Además, los fanáticos ávidos pueden disfrutar de la transmisión en vivo con una prueba gratuita de YouTube TV.