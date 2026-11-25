El futbolista británico Raheem Sterling, si bien debutó como profesionalmente en el fútbol con la camiseta del Liverpool de la Premier League en la temporada 2011-2012, tuvo sus mejores años siendo una de las figuras más importantes del Manchester City desde la campaña 2015-2016 hasta la 2021-2022. Además, habitualmente convocado a la selección de Inglaterra.

Sin embargo, tras su salida de los ‘citizens’, perdió protagonismo en el panorama mundial, pese a jugar posteriormente en equipos como Chelsea, Arsenal y Feyenoord de Países Bajos, su último club hasta que protagonizó, en los últimos meses, un escándalo policial por conducir en estado de ebriedad.

Por tal motivo, este miércoles 25 de noviembre el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, en Inglaterra, lo condenó a 12 meses de prisión suspendida durante 18 meses por conducción temeraria. Es decir se le encontró culpable de la causa, pero no ingresará a prisión si no reincide en ese periodo tiempo y cumple con las condiciones impuestas.

El caso se remonta al pasado 28 de mayo de 2026, cuando Sterling manejaba su Lamborghini Urus por las autopistas M25 y M3, además de la A327 y Minley Road, en Hampshire, zigzagueando entre carriles mientras, según indican fuentes policiales, inhalaba óxido nitroso, el llamado gas de la risa, desde un globo.

Sterling fue 4 veces campeón de la Premier League con Manchester City, donde alcanzó su más alto rendimiento.

Testigos de la escena de inmediato alertaron a la policía, temiendo que provocara una tragedia, y las imágenes de las cámaras lo confirmaron días después delo ocurrido. Finalmente, su vehículo se chocó cerca a la vía por donde transitaba, sin víctimas mortales ni heridos.

Cabe mencionar que, tras su intervención, en un primer momento se negó a entregar una muestra de sangre para el análisis correspondiente. Ya en setiembre, el futbolista asistió a su audencia y se declaró culpable de tres cargos: conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso para inhalación indebida y negativa a proporcionar una muestra.

La posesión de esta sustancia es ilegal en Inglaterra desde noviembre de 2023, tras ser reclasificada como droga de clase C. La jueza Kirsty Allman fue tajante en afirmar que el deportista actuó con “desprecio consciente por la seguridad de otros conductores” y que tomó una “decisión deliberada y totalmente egoísta” al manejar sin dormir lo suficiente y consumiendo la sustancia en mención.

En esa misma línea, la magistrada aceptó atenuantes importantes a favor de Sterling: se declaró culpable, no tenía antecedentes de ese tipo y, sobre todo, buscó ayuda por su cuenta. Según se reveló en la audiencia, el jugador de 31 años buscó ayuda especializada el 15 de junio en el centro de tratamiento de adicciones Banbury Lodge, donde permaneció por 12 días, porque el óxido nitroso se había convertido en un “mecanismo de afrontamiento desadaptativo” tras un periodo difícil en su carrera.

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