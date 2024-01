Este viernes, Colo Colo vs. Nacional juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y VTV, por la Serie Río de La Plata. El encuentro servirá de preparación para ambas escuadras, quienes se alistan para afrontar de la mejor manera los retos de la temporada 2024. En la siguiente nota, conoce todos los detalles de este partidazo, donde el ‘Cacique’ y el cuadro ‘charrúa’ medirán fuerzas en el Estadio Gran Parque Central.

La escuadra chilena tuvo un positivo debut ante Rosario Central en el torneo uruguayo. En los 90′, igualó sin goles ante su rival, pero se impuso 4-3 en penales. En aquel encuentro se pudo ver la idea de juego que busca plasmar Jorge Almirón, quien solo dirigió pocos encuentros amistosos antes de la contienda.

Por ahora, Colo Colo no anunció los nuevos refuerzos para la campaña 2024, pero diversos medios deportivos de Chile aseguran que Arturo Vidal tiene todo cerrado con la institución chilena. Además, otras de las posiciones que se busca reforzar es el lateral, extremo y un centrodelantero.

Nacional, por su lado, afrontará su segundo amistoso de pretemporada este viernes luego de igualar 1-1 ante Peñarol, en el estadio Centenario. Posteriormente, el ‘Bolso’ se impuso por 4-1 en la tanda de penales.

En la actualidad, el club uruguayo es dirigido por Álvaro Recoba y disputará la Copa Libertadores. Al igual que el cuadro chileno, su participación en el popular certamen continental arrancará en la segunda fase, donde se medirá ante el ganador de Puerto Cabello vs. Defensor Sporting.

Colo Colo vs. Nacional: ¿a qué hora es el partido?

El enfrentamiento entre Colo Colo vs. Nacional será este viernes 19 de enero y servirá de preparación para ambos equipos en este 2024. Este compromiso comenzará a las 8:15 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Sin embargo, el horario puede variar en otros países. Por ejemplo, Argentina y Uruguay, el pitazo inicial será a las 10:15 p.m.

Colo Colo vs. Nacional: ¿qué canal pasa el partido?

Si deseas seguir cada minuto del enfrentamiento entre Colo Colo vs. Nacional en este partido internacional, los canales que transmitirán este emocionante encuentro serán ESPN, Star Plus y VTV, según el anuncio oficial del choque. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna otra señal oficial que transmita este enfrentamiento. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR