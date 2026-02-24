El último martes 24 de febrero se confirmó que Achraf Hakimi, seleccionado de Marruecos y futbolista del PSG, pasará por juicio en Francia tras ser denunciado en febrero del 2023 por una ciudadana de dicho país: pesa en su contra los cargos por presunta violación y agresión sexual. El jugador hispano-marroquí mantiene su versión de ser inocente y utilizó sus redes sociales para recalcarlo.

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”, escribió en su cuenta de X, marcando distancia de la denuncia y reafirmándose en su inocencia.

Hakimi remarcó que espera “con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”. La Fiscalía de Nanterre ha solicitado que la pena contra el lateral derecho sea de 15 años de prisión efectiva, por lo que si esto termina confirmándose tras el juicio, se espera que sea encarcelado.

“El campeón de Europa con el PSG ya había sido formalmente acusado por violación en marzo de 2023, poco después de que una mujer presentara una denuncia en la comisaría de Nogent-sur-Marne, a las afueras de París”, relató la agencia EFE sobre este caso.

Achraf Hakimi niega los cargos que pesan en su contra. (Foto: AP)

Según la versión de la denunciante, conoció a Achraf Hakimi en enero del 2023 a través de Instagram. El futbolista del PSG la habría invitado a su domicilio en Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese año, adonde ella llegó en un taxi de Uber que fue cancelado por el propio jugador.

El relato de la joven señala que Hakimi la besó en los labios pese a que en un primer momento lo rechazó, para luego pasar a levantarle la ropa, besarle en los senos y finalmente introducirle sus dedos en su parte íntima. La chica de 24 años explica que pudo zafarse de su presunto agresor con una patada, para después pedir ayuda a una amiga.

Hakimi ha negado rotundamente que haya existido penetración de por medio, alegando que solo hubo abrazos mutuos e intercambios de besos que sí habrían sido consentidos, contradiciendo la versión de su denunciante.

Fanny Colin, abogada del futbolista, conversó con el canal Franceinfo y lamentó que el juicio esté apunto de iniciar “basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones”. La defensa de Hakimi sostuvo que la demandante se negó a someterse “a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN” y evitó que se realice “el peritaje de su teléfono móvil”.

En respuesta, Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante, señaló en el 2025 que no permitirá que exista una campaña de desprestigio en contra de su patrocinada ni dejará que haya una desestabilización del caso por parte de la defensa de Hakimi. Además, reconoció que estas son batallas que “siempre resultan difíciles (…) más aún cuando se denuncian contra una persona tan conocida”.

Achraf Hakimi alega que solo hubo besos y abrazos consentidos con su denunciante. (Foto: Getty Images)

