No deja de hacer historia en el fútbol mundial. Luego de convertirse en la primera mujer con dos Balones de Oro, Alexia Putellas obtuvo su segundo premio The Best este lunes 27 de febrero. Lo logró de forma consecutiva. La futbolista del FC Barcelona venció en las votaciones a la inglesa Beth Mead y la estadounidense Alex Morgan. Esta temporada conquistó tres títulos: Liga, Copa y Supercopa de España. Además, fue finalista de la Champions League femenina.

La española de 29 años se convirtió en la única mujer con dos galardones del premio creado en 2016, sucesor del recordado FIFA World Player que la brasileña Marta ganó en cuatro ocasiones y la alemana Birgit Prinz en tres ocasiones. Alexia sigue demostrando porque es considerada una de las mejores jugadores de la época.

En su discurso de agradecimiento, la estrella del Barcelona destacó: “Quiero acordarme de las personas que han estado todos los días, durante toda mi vida, que gracias a ellos soy lo que soy ahora. Y a todas esas personas que tienen un sueño. Con esto espero que quede visto y reflejado que si lo quieres y lo sueñas muy fuerte, lo trabajas, trabajas el camino, lo puedes conseguir”.

Cabe resaltar que las anteriores ganadoras del premio The Best, desde el año de su creación, son: Carli Lloyd (2016), Lieke Martens (2017), Marta Vieira (2018), Megan Rapinoe (2019), Lucy Bronze (2020) y la propia Alexia Putellas (2021). La española comenzó a sacar diferencia a sus colegas.

👑 La Reina 🇪🇦 pic.twitter.com/vypz2Vz2fM — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

Alexia Putellas: ¿cuándo volverá a jugar?

El último partido de la española fue el 1 julio de 2022, en un amistoso ante Italia en Castel di Sangro, que finalmente terminó 1-1. Solo cuatro días después, Putellas se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en un entrenamiento. Aunque los protocolos del club indicaron que el periodo de baja sería entre 10 y 12 meses, los plazos de recuperación invitan al optimismo.

En noviembre, la jugadora del Barcelona publicó un video en el que se le veía corriendo en una cinta antigravedad. Y en diciembre pudo iniciar a hacer carrera continua. Pese a que todavía no hay una fecha exacta de su regreso, Alexia es consciente de que va a hacerlo de la mejor manera. “Quiero volver en lo más alto”, le dijo a Marca.





