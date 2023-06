No cabe duda que Alexis Sánchez fue la gran figura del Olympique de Marsella en la última temporada, en la que brilló con 18 anotaciones entre todas las competiciones. Por ello, no es una sorpresa que varios equipos del ‘Viejo Continente’ sigan de cerca su situación, pese a que los ‘Olímpicos’ nunca han descartado que trabajan en su renovación. Sin embargo, el atacante francés aún no ha definido su continuidad y en Francia temen por la posibilidad de que el ‘Niño Maravilla’ llegue a otra institución de Europa.

Como se recuerda, el jugador tocopillano está seguro que quiere continuar su carrera en el fútbol europeo, motivo por el que descartó la jugosa oferta de Al-Fateh de Arabia Saudita. Eso sí, la prologanción de contrato con el Marsella es su primera opción, pero tomó la decisión de llevar una nueva estrategia para presionar a los directivos del equipo galo.

Según la información brindada por el portal Football 365, el artillero de la selección chilena empezó a ofrecerse a distintos clubes del ‘Viejo Continente’. Incluso, la fuente citada también señaló que el delantero sudamericano le habría realizado una propuesta al Arsenal, pero los ‘Gunners’ dijeron que no.

Bajo la dirección de Mikel Arteta, el conjunto británico tiene una sobrepoblación de futbolistas en ataque. Pese a ello, consideran que el ‘Niño Maravilla’ se encuentra en la última etapa de su carrera, motivo por el que optaron por descartarlo. Aunque los ingleses eran una gran opción, las ofertas no le faltan. Galatasaray y Besiktas, que suelen pelear por los campeonatos de su país, también son alternativas que están sobre la mesa.





¿Cuáles son las exigencias de Alexis Sánchez para renovar con Marsella?

Para firmar su renovación con el Olympique de Marsella, Alexis Sánchez habría pedido ser el jugador mejor pagado de su plantel, un lugar que actualmente es ocupado por el centrocampista Jordan Veretour. Además, pidió que se arme un plantel competitivo que logre avanzar a las instancias decisivas de la Champions League.

Ojo, el ‘Niño Maravilla’ también solicitó la contratación de un DT de gran nivel. En medio de este panorama, la alternativa de Marcelo Gallardo apareció, pero el estratega argentino decidió dar marcha atrás. Por ello, se encuentran en la búsqueda de un técnico que brinde garantías en el puesto.





