"Cambió todo": Lucas Hernández reveló cómo Antoine Griezmann lo conveció para que juegue por Francia

Lucas Hernández fue parte de la plantilla de Francia que levantó el trofeo mundial en la Copa de Rusia 2018; sin embargo, estuvo a un paso de ser parte de la Selección de España, si no fuera por la intervención de Antoine Griezmann.

El defensor de 22 años, reveló que el 'Principito', colega en el Atlético de Madrid, fue clave para que se decantase por los galos. “Él me decía que, aunque España me lo había dado todo, yo tenía sangre francesa y si un día Francia me llamaba no podía decirle que no”, explicó.

Hernández, quien nació en Marsella, pero vive en España desde los 5 años. “Él me hizo reflexionar y cambió todo”, agregó y agradeció a Griezmann sus consejos sobre la disciplina que tiene que tener un futbolista.

“Antes de conocer a mi mujer y de tener nuestro hijo (el pasado 1 de agosto), me gustaba salir y aprovechar mi vida de soltero. Él me llamó la atención y me dijo que tenía que tranquilizarme. Dentro y fuera del terreno de juego, (Griezmann) es mi hermano”.

Francia se proclamó campeón del mundo tras vencer a Croacia en la final de Rusia 2018.