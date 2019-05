¡Conectados desde Tychy! Guía de canales y horarios del Argentina vs. Sudáfrica por Mundial Sub 20 2019

Argentina vs. Sudáfrica se ven las caras este sábado en el estadio de Tychy por el primer partido del Grupo F del Mundial Sub 20 Polonia 2019. El equipo de Fernando Batista espera iniciar con el pie derecho el torneo y coronarse campeona, algo que no consigue desde el 2007 con Sergio Agüero y Ángel Di María a la cabez. Conoce la programación del partido por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Argentina y Sudáfrica.



Argentina vs. Sudáfrica: horarios y canales en el mundo

Perú 1:30 pm. | DirecTV Sports

México 1:30 pm.

Ecuador 1:30 pm.

Colombia 1:30 pm.

Bolivia 2:30 pm.

Paraguay 2:30 pm.

Venezuela 2:30 pm.

Brasil 3:30 pm.

Argentina 3:30 pm. | TV Pública

Chile 3:30 pm.

Uruguay 3:30 pm.

España 8:30 pm.

Argentina es candidata por la historia y al ser una cuna interminable de grandes talentos. Diego Maradona, Lionel Messi, Di María, Agúero, etc, son algunos que levantaron el trofeo. El '10' del Barcelona lo hizo en Holanda 2005.

En el Sudamericano de la categoría disputado en enero de este año en Chile, los dirigidos por Batista quedaron en la segunda posición, consiguiendo la clasificación directa al Mundial Sub 20 , a pesar de tener un inicio dudoso.

Hay varias ausencias de peso en la 'Albiceleste' como la de Pedro de la Vega, Thiago Almada, Maximiliano Romero, Benjamin Garré, Facundo Colidio y Leonardo Belardi.

Argentina no puede presumir de haber llegado más lejos que Sudáfrica en el Mundial precedente, ya que ambas selecciones se despidieron en primera ronda.



Los tres puntos se postulan vitales para Argentina si quiere encarar con más tranquilidad el duelo se la segunda fecha ante la campeona del Europa de la categoría Portugal.



El combinado luso jugará horas antes el viernes ante Corea del Sur en Bielsko Biala.



Argentina vs. Sudáfrica: posibles alineaciones

Argentina: Manuel Roffo; Marcelo Weigandt, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega; Anibal Moreno, Sebastián Sosa, Cristian Ferreira; Ezequiel Barco; Julián Álvarez y Agustín Gaich.



Sudáfrica: Walter Kubekah, Fezile Gcaba, Njabulo Blom, Malebogo Modise y Givemore Khupe; Kobamelo Kodisang, James Monyane, Promise Mkhuma y Siphesihle Mkhize; Leo Thethani y Luvuyo Phewa.

► ¡Mbappé sueña con superar a Messi! Así va la pelea por ser la Bota de Oro 2019 [FOTOS]



► Final Copa del Rey 2019: Barcelona vs Valencia desde el Benito Villamarín con Lionel Messi y Coutinho



► ¡Celebra La Celeste! El golazo de Núñez para el 1-0 de Uruguay ante Noruega por el Mundial Sub 20 [VIDEO]



► Copa Bicentenario 2019: mira el fixture completo del torneo que otorga un cupo a Sudamericana | FOTO



► Universitario: estos son sus 3 rivales y el fixture para la Copa Bicentenario