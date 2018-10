Tal parece que Neymar no será uno de los finalistas al Balón de Oro de este año debido a que si bien es cierto destacó con PSG en la temporada pasada, no pudo alzarse en la Champions League con la camiseta parisina. El delantero brasilero sabe que no ha estado a la altura - por momentos - para la premiación individual que entrega la revista France Football.

Este lunes, Neymar habló para el canal oficial de la Champions League antes de su partido ante Estrella Roja de Belgrado y le consultaron a quiénes pone como finalistas al Balón de Oro 2018. Su respuesta sorprendió a todos.

"Yo diría que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé", fue lo que dijo Neymar ante la pregunta de una periodista. Causó sorpresa porque, por ejemplo, no puso al volante de la Selección de Croacia y del Real Madrid, Luka Modric. El madridista viene de ganar el premio FIFA The Best.

Asimismo, dejó olvidado al delantero Antoine Griezmann, quien sí se llevó el Mundial Rusia 2018 con la Selección de Francia. ¿Quién se llevará finalmente el galardón al mejor del mundo?

Luego del partido ante la Estrella Roja. 'Ney' y PSG se verán las caras ante el Olympique Lyon en Parque de los Príncipes por una nueva jornada de la Ligue 1.