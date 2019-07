Sonríe el Madrid: Manchester United elige a 'vaca sagrada' del Barza para reemplazar a Pogba

En el Barcelona podría estar la 'solución' al enredado futuro de Paul Pogba en el Real Madrid. El volante francés saldrá del Manchester United , solo si el club le encuentra un refuerzo de igual o mejor nivel, y en Old Trafford creen que el reemplazo ideal estaría en el Camp Nou. Ivan Rakitic entró en los planes del club inglés.

Desde España aseguran que el croata ya tiene un pie y medio fuera de la entidad culé. Existe una sobrepoblación en el medio campo y él es el gran candidato para salir. Incluso Ernesto Valverde lo dejó claro en conferencia de prensa hace unos dás. “ No sé si Rakitic será un jugador importante esta temporada. Los años van pasando”.



Pretendientes no le faltan al futbolista de 31 años, que a pulso se ha ganado estar en el club de los mejores centrocampistas del mundo en la actualidad, y así lo creen también en las oficinas de Old Trafford.

Rakitic acaba contrato con el Barza en 2021, y si bien el jugador ha manifestado en varias oportunidades su intención de quedarse en el Cam Nou, los directivos azulgranas están dispuestos a escuchar ofertas.



El valor estimado del futbolista ronda los 50 millones de euros, cifra que desde Manchester no tendrían ningún problema en pagar.



Los próximos días serán cruciales en el futuro del croata, pues el mercado de fichajes en la Premier League acaba el 8 de agosto. De concretarse la llegada de Rakitic, se abriría la puerta de salida a Pogba, que pondría marcha rumbo al Real Madrid.

Ivan Rakitic tiene contrato en Barcelona hasta el año 2021. (Foto: Getty Images) Ivan Rakitic tiene contrato en Barcelona hasta el año 2021. (Foto: Getty Images)

