Lo que era ya un rumor dsde que anunció su salida de la Juventus, se terminó por confirmar este domingo. El histórico excapitán de la Juventus o Selección Italiana, Giorgio Chiellini, jugará la próxima temporada nada menos que en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Para ser precisos en Los Angeles FC. Incluso ya tendría fecha de debut con la camiseta de los ‘Black and Gold’.

Así lo confirmó el propio central de 37 años, quien respondió a una publicación de su nuevo club a través de la cuenta de Twitter de la institución estadounidense. En las próximas horas se hará oficial el traspaso.

La información también fue confirmada por el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en fichajes, quien reveló que el contrato ya fue firmado. “Nuevo capítulo en la MLS para el legendario capitán de la Juventus”, dijo el comunicador.

El fichaje del italiano ya lo había adelantado el medio ‘The Athletic’, que dio a conocer también que el experimentado futbolista tendría un salario no mayor de 1.65 millones de dólares, ya que no llegaría como jugador ‘franquicia’.

(Foto: LAFC)

La carta de Chiellini a Juventus

“Ha llegado el día. Esta noche me atravesará un torbellino de emociones. La ‘Juve’ ha sido todo para mí. Mi juventud, experiencia, madurez. Lasganas de ganar, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota, la emoción del desafío, el duelo en la cancha, mi cabeza siempre vendada...”, escribió el capitán de la ‘Vecchia Signora’ en redes sociales.

El propio Chiellini, de hecho, revela que no sabe todavía cuál será su futuro: “Así me encuentro frente al más bello de los atardeceres tratando de imaginar un nuevo amanecer, porque el viaje no termina. Todavía no sé lo que me espera después, pero será otro momento y otra historia”.

“El Tres. Mi número. Pero también las sensaciones que ahora conviven en mi alma”, continuó el internacional ‘azzurro’.

“Alegría por una aventura que ha terminado así, por haber realizado todos los sueños, imaginables o no y quedar para siempre en la historia de este gran club”, añadió.

“Serenidad. Elegir el momento adecuado para despedirme, marcharme con un nivel acorde con lo que he sido, haber compartido tantos valores y emociones que nadie jamás podrá borrar”, destacó.

“Y agradecimiento. Para todo el Juventus, para la familia Agnelli (dueños del club), que me ha adoptado todos estos años, para mis seres más queridos y para todas las personas que amo, sin las cuales no sería la persona que soy ahora”, expresó.

“Gracias por acogerme, aguantarme, apoyarme y por dar sentido al significado de la palabra sueño. Gracias, ‘Fino a la fine’, gracias”, sentenció.





