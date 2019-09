Chile vs. Argentina: ¿a qué hora juegan en Los Angeles por amistoso internacional Fecha FIFA 2019?

Chile vs. Argentina EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream este jueves 5 de setiembre en el United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum (California) por amistoso internacional Fecha FIFA 2019. Este choque, que no tendrá la presencia de Lionel Messi por suspensión, irá por las pantallas de Chilevisión y CDF Premium, en tanto que en territorio argentino va por TyC Sports.

Hay que tener en cuenta que para este cotejo del cuadro albiceleste tendrá la ausencia de 'Leo', crack del Barcelona, por el incidente que protagonizó con Gary Medel por el tercer puesto de la pasada edición de la Copa América en el Arena Corinthians. Conmebol decidió dejarlo fuera de los terrenos de juego con su país por tres meses.

Chile vs. Argentina: horarios en el mundo

Perú: 9:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

España: 4:00 a.m. del viernes

La última vez que se vieron las caras la Selección de Chile y Argentina fue precisamente por el torneo continental que se celebró en Brasil. Los dirigidos por Lionel Scaloni se llevaron la victoria en la ciudad de Sao Paulo por 2-1 con goles de Sergio Agüero y Paulo Dybala. El descuento para la 'Roja' fue obra del volante Arturo Vidal.

Justamente, el popular 'Rey' que esta temporada desechó ofertas para irse al fútbol italiano y Superliga China no fue tomado en cuenta por el técnico Reinaldo Rueda para este cotejo. Tampoco fue llamado Alexis Sánchez, quien dejó Manchester United para sumarse al Inter de Milán de Antonio Conte.

Luego de este encuentro amistoso en tierras estadounidenses, el ex campeón de América tomará maletas rumbo a territorio hondureño, en donde se enfrentará al combinado local en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Alexis Sánchez, no convocado en Chile, tuvo palabras hacia su país al no ser considerado para el cotejo frente a la albiceleste. "A veces se habla tantas cosas malas de nosotros que a veces nos perjudica. Por ahora no somos una selección grande porque no tenemos jugadores como en Argentina o Brasil", sostuvo en rueda de prensa en el Inter de Milán.

