Mario Salas no pierde el tiempo. Tras solo días de su presentación como nuevo entrenador de Colo Colo , el ex Sporting Cristal ha empezado a tomar decisiones para armar su equipo versión 2019. La primera ha sido echar a Nicolás Maturana.



En declaraciones a radio 'Agricultura', el jugador chileno de 25 años anunció que Salas prescindió de sus servicios para el Campeonato Nacional 2019 y que la decisión del 'Comandante' lo dejó sorprendido.

"Conversé con Marcelo Espina (director deportivo) y le pregunté si Mario (Salas) contaba conmigo en el club. Me dijo que no, que traerán dos jugadores en mi puesto. Estoy sorprendido, pero cada técnico toma su decisión", dijo Nicolás Maturana.

Hizo una autocrítica

"Cuando me dieron la oportunidad en Copa Chile no rendí. Tengo que ver opciones, retomar mi nivel, y si me dan la opción de volver a Colo Colo, tengo que romperla", reconoció Maturana sobre su paso por el 'Cacique' en el 2018.