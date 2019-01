Llegó como flamante jale de Colo Colo y ahora pide marcharse a los días

Ha causado sorpresa el pasado fin de semana la ausencia de Juan Carlos Gaete, flamante refuerzo, en la delegación de Colo Colo , que viajó rumbo a Argentina para realizar la pretemporada de cara a la campaña 2019.



Más asombro hubo en los hinchas del ‘Cacique’ cuando notaron que el jugador borró toda imagen que lo vincule a su nuevo club en sus redes sociales, minutos después de conocerse que no viajó al país trasandino por "razones personales", según detallaron los albos.



Toda esta situación apuntaría a que Gaete tendría en mente salir del club tras no adaptarse en sus primeros días y no sentirse cómodo en la escuadra popular, de acuerdo a Radio ADN.



La misma emisora sostuvo que en la dirigencia de Colo Colo ya analizan opciones y una de ellas es que el jugador vaya a préstamo a Cobresal, su último equipo, aunque todo podría cambiar en la conversación pendiente que tiene el extremo con Mario Salas.



En los próximos días se conocería qué ocurrirá con el futuro del hasta ahora refuerzo de los 'Albos'.