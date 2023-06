En el Lockhart Stadium, Costa Rica vs. Panamá chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa de Oro, disputado en territorio estadounidense. El partido, que será el primero de ambas escuadras, arrancará a las 7:30 de la noche (hora mexicana y panameña) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y Star Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Para el equipo panameño —cuyo ‘once’ presenta un promedio de edad de 27,9 años— esta será su undécima participación en la Copa Oro, el torneo más importante del área. La ‘roja centroamericana’, que perdió sus últimos dos partidos, ambos en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, ante Canadá y México, es una de las selecciones llamadas a avanzar en el Grupo C.

Costa Rica llega a este torneo en medio de una crisis y la misión del entrenador Luis Suárez es demostrar lo contrario. Previo a su debut, los costarricenses acumularon derrotas en amistosos frente a Guatemala por 1-0 y contra Ecuador por 3-1. Los ‘ticos’ también quedaron fuera en fase de grupos de Nations League a manos de los panameños.

En ese certamen, Panamá le ganó los dos partidos de la zona a Costa Rica, incluida su primera victoria en San José en un partido oficial en la historia. Para la Copa Oro, Suárez convocó a un grupo de futbolistas jóvenes en una mezcla con futbolistas de experiencia en Mundiales, pero con la ausencia por lesión del portero del PSG francés Keylor Navas.

¿A qué hora juegan Costa Rica vs. Panamá?

El partido entre Costa Rica vs. Panamá está programado para empezar a partir de las 7:30 de la noche en México y Panamá, aunque la hora podría variar según el país en el que estés. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 8:30 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se prevé que inicie a las 22:30.

¿Dónde y cómo ver Costa Rica vs. Panamá?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Costa Rica vs. Panamá a través de las señales de ESPN y Star Plus. Recuerda que Depor te traera todas las incidencias del encuentro.

Costa Rica vs. Panamá: alineaciones probables

Costa Rica: Kevin Chamorro, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Pablo Arboine, Suhander Zuñiga, Carlos Martinez, Ricardo Peña, Roan Wilson, Josimar Alcócer, Warren Madrigal y Joel Campbell

Kevin Chamorro, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Pablo Arboine, Suhander Zuñiga, Carlos Martinez, Ricardo Peña, Roan Wilson, Josimar Alcócer, Warren Madrigal y Joel Campbell Panamá: Luis Mejía, Harold Cummings, Roderick Miller, Fidel Escobar, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cesar Blackman, Édgar Bárcenas, Alberto Quintero, Ismael Díaz y José Fajardo.

Con información de EFE.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.