Prohibido hacerle daño. El internacional belga Daouda Peeters, mediocentro defensivo de la Juventus, ha comentado que en el club italiano les piden al resto de jugadores no ser muy duros en el entrenamiento con Cristiano Ronaldo, el gran activo del equipo piamontés.

“En los entrenamientos, el cuerpo técnico nos dice que tengamos cuidado cuando nos enfrentamos con Ronaldo... ¡porque representa un gran capital para el club!”, dijo entre risas el jugador, de 21 años, en una entrevista con la radiotelevisión pública francófona “RTBF”, aprovechando su convocatoria con la selección belga.

Peeters, que debutó con el primer equipo de la Juventus el pasado mes de julio, agregó que le cuesta respetar la consigna de no arriesgar con la estrella de ‘La Vecchia Signora’ que dirige Andrea Pirlo. “Como joven, no siempre es fácil porque también quieres lucirte, pero debes tener cuidado...”, añadió.

El futbolista belga aseguró que el “crack” luso es uno más en el vestuario y que no proyecta la mala reputación que se le achaca en el trato personal.

“Nos conocimos en el gimnasio. Cristiano estaba ocupado en una máquina, me saludó directamente y me hizo preguntas sobre Bélgica y Guinea (su país de nacimiento). Se dice que es un arrogante, pero no en absoluto: es un gran trabajador como todos los jugadores del equipo, nadie es la estrella”, dijo.

Cristiano Ronaldo lleva tres goles en la presente Serie A de Italia. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Lo que viene para Cristiano Ronaldo

Luego de la fecha FIFA con Portugal, Cristiano Ronaldo retomará el camino en la Serie A con la Juventus enfrentando al Crotone en calidad de visitante. Días más tarde, el club italiano encarará la primera fecha de la Champions League 2020-21 frente a Dinamo Kiev.

Cabe recordar que el portugués lleva tres goles en la presente temporada del Calcio italiano tras marcarle a Sampdoria y Roma.





