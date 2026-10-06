La Selección de Portugal atraviesa uno de los momentos más tensos de su reciente historia por el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. Lo que comenzó como una diferencia relacionada con la participación del delantero en los partidos de la UEFA Nations League terminó con el capitán abandonando la concentración, y ahora apareció una nueva información que vuelve a poner en duda su continuidad con el combinado luso.

Después de varios días en los que incluso se habló de una posible reconciliación, Rui Santos, comentarista de CNN Portugal, reveló que Cristiano Ronaldo habría tomado una postura mucho más firme. Según la información difundida el último lunes, el atacante habría comentado que no regresará a la selección portuguesa mientras Jorge Jesus continúe como entrenador.

La revelación se conoce apenas unos días después de que el futbolista dejara la concentración en Copenhague, antes del partido contra Dinamarca. El episodio se originó luego de que Ronaldo permaneciera en el banco durante los 90 minutos en la victoria por 2-1 sobre Noruega, pese a haber calentado durante el encuentro. Tras aquella situación, el delantero abandonó el campamento y aseguró públicamente que, “a su debido tiempo”, explicaría las razones de su decisión.

El problema tomó mayor dimensión cuando Jorge Jesus explicó públicamente su decisión de no utilizar al histórico delantero. El técnico sostuvo que, como entrenador, tiene principios que no son negociables y aseguró que no consideraba que hubiera cometido un error. Incluso, después del triunfo ante Noruega, dejó abierta la posibilidad de volver a convocarlo para la siguiente fecha FIFA siempre que continuara jugando con Al-Nassr y quisiera regresar al combinado nacional.

Sin embargo, las palabras del experimentado estratega no habrían caído bien en el entorno del atacante. Rui Santos sostuvo que Cristiano Ronaldo quedó “muy mal impresionado” por las declaraciones realizadas tanto por Jorge Jesus como por Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). De acuerdo con el comentarista, esa reacción habría llevado al jugador a expresar su negativa a volver mientras el técnico siga al frente del equipo.

Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de la Selección de Portugal. (Foto: Getty Images)

La situación resulta especialmente llamativa por la relación que ambos tuvieron antes de reencontrarse en la selección. Cristiano Ronaldo fue una de las personas que impulsó la llegada de Jorge Jesus a Al-Nassr, donde ambos terminaron conquistando el campeonato saudí. Incluso, posteriormente, volvieron a coincidir cuando el entrenador asumió el mando de Portugal tras el Mundial 2026, por lo que existía un vínculo previo entre los dos protagonistas de esta disputa.

Mientras el conflicto continúa, Jorge Jesus ha insistido en que la puerta permanece abierta para el máximo goleador histórico de Portugal. El técnico aseguró que Cristiano será convocado si mantiene continuidad en su club y volvió a remarcar que el siguiente paso no depende exclusivamente de él. La postura del entrenador, por ahora, contrasta con la versión difundida por Rui Santos sobre la decisión que habría tomado el delantero.

La Federación Portuguesa también quedó en medio de la disputa. Pedro Proença había intentado mediar entre ambos durante la concentración e incluso calificó lo sucedido como un malentendido, al tiempo que expresó su deseo de que Ronaldo pudiera volver a vestir la camiseta nacional. Sin embargo, esta actualización del caso vuelve a complicar cualquier intento de acercamiento y coloca a la FPF ante un escenario en el que tendría que encontrar una salida al enfrentamiento entre su principal figura histórica y su actual seleccionador.

Por ahora, Cristiano Ronaldo no ha confirmado públicamente la versión difundida por Rui Santos. El portugués solamente había señalado, tras abandonar la concentración, que más adelante contaría su versión de los hechos. Con Portugal encaminada hacia los próximos compromisos de la Nations League y una nueva convocatoria prevista para noviembre, la gran incógnita será si el conflicto encuentra una solución o si, finalmente, la era de ‘CR7’ con la selección termina de una manera muy distinta a la esperada.

Jorge Jesus se unió a la Selección de Portugal tras el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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