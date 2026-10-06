En las últimas horas, la desconvocatoria de Oliver Sonne generó diversos comentarios alrededor de la Selección Peruana, especialmente por la forma en que se comunicó. Si bien en el comunicado desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le deseaba una pronta recuperación, Mano Menezes explicó en conferencia de prensa que no tenía ninguna lesión y que fue desafectado porque estaba planificado que solo jugara dos partidos, previa coordinación con el Burnley.

En las redes sociales no tardaron en criticar esta incongruencia entre el comunicado y lo dicho por el seleccionador de la ‘Bicolor’, por lo que Jean Ferrari, director general de Fútbol, salió al frente para aclarar el asunto. Todo esto se dio en medio diálogos con usuarios de X, antes Twitter.

En su argumentación, Ferrari sostuvo que la gente está sacando de contexto todo el asunto. Según señaló, Sonne se unió a la Selección Peruana con una molestia en la rodilla y su participación en los amistosos iba a estar sujeta a una evaluación. Así pues, luego de coordinar con el Burnley, desde Inglaterra pidieron que volviera antes del último amistoso.

“Lo voy a explicar porque sacan d contexto. Oliver (Sonne) tenía un fastidio en la rodilla (no lesión) y se coordinó con el club que viniera, pero íbamos a ir viendo cómo iba. El club se comunicó con nosotros y pidió que regresara para la última fecha, se conversó con él y por precaución se hizo”, sostuvo.

Antes de llegar a la FPF, Jean Ferrari fue administrador provisional de Universitario. (Foto: FPF)

En esa misma línea, el director general de Fútbol increpó a quienes no entendieron que la desconvocatoria de Oliver Sonne es por prevención y los apuntó como trolles que quieren generar corriente de opinión en contra de la Selección Peruana. Además, agregó que el proceso con Mano Menezes sigue en construcción.

“Parece que algunos no entendieron la palabra prevención, entiendo que hayan trolles con cero seguidores queriendo crear corrientes de opinión, no insistan. Seguimos con el proceso de construcción, paciencia”, acotó.

“No está lesionado (Sonne), el tener una molestia o fastidio significa que hay que evaluar y conversar con los protagonistas (jugador y club). Ahí es donde se determina prevenir, así fue”, remató, dejando en claro que todo estuvo previamente coordinado con el club de Sonne.

Por último, cuando le señalaron los malos resultados que viene cosechando la Selección Peruana en estos amistosos, Jean Ferrari utilizó como ejemplo el éxito que tuvo su gestión como administrador provisional de Universitario de Deportes. “Nos pasó en la ‘U’ y mira los resultados en cuatro años de gestión. Hay que tener paciencia y seguir trabajando a full”, sentenció.

Oliver Sonne fue desconvocado para el amistoso frente a Colombia y regresó a Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Perú vs. Colombia: ¿a qué hora juegan?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:45 p.m. en México y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

Perú vs. Colombia: ¿en qué canales ver el partido?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Por otro lado, en Colombia se verá por GOL Caracol TV y Canal RCN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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