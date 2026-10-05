Juan Pablo II se sumó a los homenajes por la próxima visita del Papa León XIV al Perú. El cuadro de Chongoyape presentó una camiseta especial dedicada al Sumo Pontífice. La institución compartió las imágenes de la indumentaria a través de sus redes sociales.

La iniciativa guarda una relación especial con la identidad del conjunto norteño. Juan Pablo II College nació a partir de un colegio de Chongoyape que lleva el nombre del fallecido Papa Juan Pablo II. Desde los torneos escolares de fútbol surgió posteriormente la idea de formar un equipo con esa denominación.

“Somos Once. Somos Uno. En Honor a Su Santidad el Papa León XIV, presentamos una camiseta que une fe, identidad y orgullo”, publicó el club junto a las imágenes de su nueva indumentaria. De esta manera, el equipo quiso plasmar en su camiseta parte de la historia que acompaña a la institución desde sus orígenes.

La publicación también estuvo acompañada de un mensaje especial dirigido al significado de este homenaje. “Un homenaje a un momento histórico que nos une como familia. Hoy, el fútbol también se viste de fe. Y nosotros la representamos”, añadió Juan Pablo II College en sus redes sociales.

La presentación se produce semanas antes de la llegada de León XIV al territorio nacional. El Papa tiene previsto visitar el Perú del 11 al 16 de noviembre, con actividades programadas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

De hecho, esta camiseta ya había sido anunciada por el club a finales de septiembre. En aquella oportunidad, Jaime López Chau, subgerente de Juan Pablo II, explicó que la institución preparaba una edición limitada con la intención de entregar una de estas prendas al Santo Padre como recuerdo de su visita al país.

La historia de Juan Pablo II College también ha trascendido las fronteras de Chongoyape. La identidad del club, vinculada al nombre del pontífice polaco, ha despertado interés incluso entre aficionados de Polonia, quienes han mostrado curiosidad por conocer más sobre la institución peruana.

Mientras tanto, el equipo norteño continúa enfocado en su campaña deportiva. Juan Pablo II College marcha sexto con 18 puntos y este sábado 10 de octubre visitará a Comerciantes Unidos, en un encuentro correspondiente a la Liga 1.

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