El mundo del fútbol se ha estremecido con la noticia que proviene del diario inglés The Guardian: David De Gea estaría sopesando seriamente la idea de colgar los guantes si no recibe una oferta de un club de élite. La sorprendente decisión del portero de considerar su retiro ha dejado perplejos a hinchas y expertos por igual. A pesar de su deseo ferviente de seguir compitiendo al más alto nivel, el madrileño ha rechazado varias ofertas, incluyendo algunas provenientes de Arabia Saudí, lo que sugiere que el factor económico no es el principal aliciente de su futuro.

La llegada de André Onana al Manchester United marcó un punto de quiebre en la carrera de De Gea. El técnico Erik ten Hag le ofreció una renovación con una disminución en su salario, a pesar de haber sido uno de los futbolistas mejor remunerados del club.

Las negociaciones se cerraron en julio, lo que resultó en una despedida abrupta que decepcionó a De Gea y a los aficionados que le han respaldado a lo largo de los años. Desde ese momento, el portero español se convirtió en el agente libre más caro del mercado, según Transfermarkt, con 13 millones de euros.

En la actualidad, De Gea espera una llamada de un club de renombre, uno que no solo le ofrezca un contrato atractivo, sino que también le garantice un puesto titular en la portería. Su deseo de continuar compitiendo al máximo nivel y de aspirar a títulos sigue intacto.

Sin embargo, si no se materializa una oferta que cumpla con sus expectativas, el portero incluso ha expresado su disposición a considerar la posibilidad de retirarse, según las fuentes de The Guardian. La noticia del posible retiro conmociona a la comunidad futbolística.





La huella de De Gea en Old Trafford





El legado de De Gea en el Manchester United es innegable. Durante sus 12 años en Carrington, el portero español ha dejado una huella imborrable, contribuyendo al éxito del club al conquistar títulos de gran relevancia, incluyendo la Premier League, la FA Cup, dos Copas de la Liga y la Europa League. Su hambre de títulos y su compromiso con el juego han sido ejemplares.

Un jugador de su calibre y experiencia siempre es un activo valioso en cualquier equipo. Ahora, el mundo del fútbol aguarda con expectación para ver cómo se desarrolla esta historia y si el portero madrileño finalmente decide poner fin a su carrera.





De Gea terminó contrato con el Manchester United el pasado 30 de junio. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR