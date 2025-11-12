Ecuador vs. Canadá se medirán este jueves 13 de noviembre en un atractivo amistoso internacional por fecha FIFA, que servirá como preparación para ambas selecciones con miras al Mundial 2026. El duelo se disputará en el BMO Field Stadium de Toronto desde las 7:30 p.m. hora peruana (mismo horario en Ecuador). ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Ecuador llega a este compromiso con una sensación de demostrar su mejor nivel, pensando en lo que será el Mundial 2026. El último choque disputado fue ante Estados Unidos con un marcador de 1-1, mismo caso con México en la fecha FIFA de octubre.

Como era de esperar, esta situación despertó dudas en la afición y cuestionamientos respecto a la propuesta de juego y la generación ofensiva. Sin embargo, el contexto del ‘Tri’ también podría situarse en otro ambiente ya que atraviesa un proceso de consolidación con algunas figuras en equipo importantes del mundo.

La estadística que no debe pasar desapercibida es la más contundente: Ecuador suma 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Además, es actualmente uno de los equipos mejor posicionados en Sudamérica rumbo al Mundial, lo que alimenta la expectativa de verlo escalar aún más en el bombo mundialista.

Canadá, por su parte, pasa por un plano irregular. La ilusión de ser anfitrión del Mundial 2026 convive con resultados recientes que no han generado demasiada confianza. Vienen de caer 1-0 frente a Australia y de empatar sin goles con Colombia en la última Fecha FIFA. Además, su presentación en la pasada Copa Oro dejó un sabor amargo, siendo eliminados en cuartos de final ante Guatemala.

El cuadro bicolor ha consolidado una generación talentosa, con futbolistas que militan en ligas de alto nivel y que se sienten cada vez más cómodos siendo protagonistas en casa. Jugarán en su estadio, con su gente y con la responsabilidad de demostrar por qué son cabeza de serie en su Mundial.

¿Dónde ver Ecuador vs. Canadá?

El choque entre Ecuador vs. Canadá se disputará en el BMO Field de Toronto, con transmisión de El canal del Fútbol, Zapping TV, Teleamazonas, Amazon Primer, entre otros. Las acciones iniciarán desde las 7:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana).

¿Qué canales transmiten Ecuador vs. Canadá?

En Ecuador lo transmite: El Canal del Fútbol (ECDF) y Zapping TV

En Canadá lo transmite: OneSoccer.

¿Dónde ver Ecuador vs. Canadá en Ecuador?

El partido de Ecuador vs. Canadá en vivo en Ecuador, por amistoso FIFA, será transmitido por El Canal del Fútbol (ECDF), Zapping TV y Teleamazonas para todo el país ecuatoriano.

¿Dónde ver Ecuador vs. Canadá en Estados Unidos?

El compromiso Ecuador vs. Canadá en vivo en Estados Unidos será transmitido por la señal de Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR