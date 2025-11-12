El futuro de Sebastián Britos sigue diciendo incierto a estas alturas de la temporada. Su contrato con Universitario de Deportes finaliza en diciembre de este año y, por el momento, no hay diálogos abiertos para la firma de una extensión de su vínculo. En medio de estas interrogantes que se tejen alrededor de su nombre, apareció un club al que fue acercado recientemente: Melgar. ¿Existen posibilidades de ver al uruguayo en el ‘Dominó’?

Según la información del periodista arequipeño Daniel Rodríguez Hinojosa, el portero charrúa fue ofrecido al área deportiva de Melgar en los últimos días, con la intención de mantenerse en el fútbol peruano y encontrar un destino ante la aparente negativa de la ‘U’ de seguir contando con él.

Sin embargo, la citada fuente remarcó que la respuesta del ‘Rojinegro’ fue clara: en lo que respecta a la conformación del plantel para la próxima temporada, el arco está es la única posición que ya está del todo cerrada y no tienen pensado fichar a nadie más. De todos modos, agredieron el interés del entorno del guardameta de 37 años.

En la evaluación de Juan Reynoso, en el abanico de opciones para la portería están Carlos Cáceda, Jorge Cabezudo y Ricardo Farro. Incluso, el primero de ellos fue tentado por Alianza Lima, ya que desde La Victoria preguntaron por su situación y mostraron un real interés para contratarlo. No obstante, tiene contrato hasta finales del 2026 y en Arequipa es el titular indiscutible para el ‘Cabezón’.

En una reciente entrevista con el programa Doble Punta, Sebastián Britos habló sobre su presente y reconoció que no fue un año sencillo, más allá del tricampeonato de la ‘U’. “Así es el fútbol, el puesto de arquero es ingrato y claro, vivir lo que vivimos nosotros es difícil. Estoy en el club más grande del país y en el puesto más riesgoso”, explicó.

En otra parte de la charla, el portero –quien el próximo 2 de enero cumplirá 38 años– aseguró que se encuentra físicamente bien y piensa jugar cinco años más. “El retiro no pasa por mi cabeza, lo estoy disfrutando, disfruto mucho el día a día”, agregó. De paso, señaló que le gustaría seguir de crema e incluso retirarse jugando sus últimos partidos en el Estadio Monumental, aunque eso sigue en el limbo: “No sé si el club me lo va a permitir”.

Por último, Britos apuntó que su posible salida de Universitario no cree que tenga que ver con liberar un cupo de extranjero, sino que podría referirse a simplemente un gusto de la directiva encabezada por Franco Velazco, administrador provisional del club. Eso sí, pidió que le avisen con tiempo si va a continuar o no en el club. “No tengo 20 años para quedarme en el aire, me gustaría saber con anticipación qué va a pasar”, finalizó.

Según pudo conocer Depor, Diego Romero, quien está a préstamo en Banfield hasta finales del 2025, tiene todo para volver a Ate y ser el arquero titular desde la campaña que se avecinan. Esto no está confirmado, pero es la intención que tiene el área deportiva, pues consideran que ‘Chiquito’ tiene las condiciones para seguir creciendo, es de la casa y le podría servir de trampolín para volver al extranjero con mayor rodaje.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el sábado 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

