Ecuador vs. Colombia se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la primera fecha del Grupo A del Preolímpico Sub-23, en un partido que se realizará en el Estadio Nacional de Caracas. El encuentro está pactado para este sábado 20 de enero desde las 3:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana) y se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV), El Canal del Futbol (ECDF), RCDN y GOL Caracol. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

El combinado ecuatoriano, dirigido por el entrenador Miguel Bravo, tiene la difícil misión de romper la historia y conseguir por primera vez la ansiada clasificación. Junto a Bolivia, son los dos únicos países que nunca han jugado unos Juegos Olímpicos, pero este equipo promete dar pelea y luchar todos los partidos. Su primer rival es la escuadra ‘cafetera’.

“Ya tengo listo mi equipo para enfrentar a Colombia, pronto lo van a conocer, luego de una charla. Quiero que mis jugadores estén tranquilos y solo pensando en el objetivo”, aseguró Bravo en una conferencia de prensa previa al partido. Cabe destacar que Ecuador tiene las bajas considerables de Jhoanner Chávez, Óscar Zambrano, Daykol Romero y Sebastián González.

Colombia, por su parte, buscará clasificar a sus quintos Juegos Olímpicos, que en esta oportunidad se realizarán en la capital francesa. El combinado colombiano participó en las ediciones de México 1968, Múnich 1972, Moscú 1980 y Barcelona 1992. En todos ellos solo jugó la primera fase.

Para este torneo internacional, la selección ‘cafetera’ sub 23 tiene las bajas de Yani David Quintero, Kener Valencia y Edwin Stiven Mosquera. En sus lugares ingresaron Andrés Mauricio Alarcón, Nelson Quiñones y Alejandro García Castillo, respectivamente.

Es importante destacar que, durante esta fase, se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas zonas y los dos primeros avanzarán a la siguiente instancia. La fase final la jugarán los cuatro países clasificados y será bajo el mismo formato (todos contra todos), en los que las dos primeras selecciones de la tabla obtendrán el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.





¿A qué hora juegan Ecuador vs. Colombia?

El partido Ecuador vs. Colombia será este sábado 20 de enero en el Estadio Nacional de Caracas. El compromiso está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia). En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:00 de la tarde.





¿Dónde ver el partido Ecuador vs. Colombia?

Ecuador vs. Colombia se podrá ver a través de la señal de DIRECTV en todo Latinoamérica. Cabe mencionar que también se podrá ver en suelo ecuatoriano por El Canal Del Futbol (ECDF) y Ecuador TV; mientras que en suelo colombiano será transmitido por RCN y GOL Caracol. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Quiénes son los integrantes del Grupo A?

El Grupo A del Preolímpico 2024 está conformado por las selecciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela; mientras que en el Grupo B están Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Este sábado también se juega el partido Venezuela vs. Bolivia; mientras que el domingo juegan Perú vs. Chile y Argentina vs. Paraguay.





