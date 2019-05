Sale con todo: Eden Hazard se plantea 'obligar' al Chelsea a negociar su salida rumbo al Madrid

Parece que la operación se complica. Chelsea no quiere desprenderse tan fácilmente de su principal estrella, que podría recurrir a una maniobra, tal vez extrema, para así dejar Londres y enrumbarse hacia la capital española, desde donde informan que Eden Hazard podría usar el 'transfer request' para fichar por el Real Madrid.

El tema del conflicto es netamente económico. En Stamford Bridge siguen firmes en su posición de exigir más de 100 millones de euros, en principio la cifra sería 115 'kilos', un monto que en el Bernabéu trabajan para rebajar. Pero al parecer, la directiva 'Blue' no dará su brazo a torcer.



Si la situación se mantiene así, Hazard no ha descartado, según informa el diario 'AS', recurrir al 'transfer request' una vía diplomática que se usa en Inglaterra en donde el futbolista que desee abandonar el club pide formalmente a este que le deje salir mediante un documento redactado. Una figura que 'obliga' a un club a negociar, en otras palabras.

Así están las cosas para Hazard y Florentino Pérez, cuyo plan es ofrecer 85 millones de euros al Chelsea por el mediocampista, a quien plantea presentar como su nuevo 'galáctico' cuando al final de la temporada.



El sueldo de Hazard en el Madrid sería de más de 18 millones de euros por temporada, con lo cual sería el mejor pagado del equipo. Con 28 años, el belga firmaría un contrato de cinco temporadas con los madridistas y cumpliría el sueño que siempre tuvo de chico: jugar en el equipo más ganador de la Champions League.

