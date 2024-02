¡No te lo puedes perder! Argentina vs. Paraguay se enfrentan este jueves 8 de febrero, por la segunda jornada del cuadrangular final del Preolímpico Sub-23. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional Brígido Iriarte y arrancará desde las 6:00 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina). Como sabemos de la importancia de este cotejo, en la siguiente nota te daremos a conocer los canales y horarios de este partidazo.

La ‘Albiceleste’ inició su participación en la instancia final del Preolímpico este lunes con un empate (2-2) ante Venezuela, que pudo rescatar un punto por un penal polémico a los 99′. Ojo, esta fase final se juega en formato de todos contra todos y solo los dos primeros serán los clasificados a los Juegos Olímpicos.

Para ello, los de Javier Mascherano deberán levantar cabeza. Y es que a pesar de que no registran una derrota, el empate complicó sus planes. Así pues, el próximo rival será el combinado guaraní, con el que empató 1-1 en su debut de la etapa de Fase de Grupos.

Eso sí, Argentina es favorita a quedarse con los tres puntos. Poco a poco, el once del ‘Jefecito’ se va consolidando, incluso los futbolistas que ingresan en el complemento también han demostrado un buen rendimiento.

Es necesario mencionar que no todo es color de rosa para la ‘Albiceleste’, que no podrá contar con Valentín Barco y Gonzalo Luján para el duelo ante Paraguay. Ambos jugadores fueron expulsados, complicando al DT argentino en el planteamiento ante los guaraníes.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Paraguay?

Si deseas seguir cada minuto del partido entre Argentina vs. Paraguay, programado para el jueves 8 de febrero como parte del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23, es importante tener en cuenta que el horario puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el partido comenzará a las 6:00 de la tarde. En cambio, en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 4:00 de la tarde. Es fundamental verificar la hora local de tu país para no perderte este emocionante encuentro.

¿En qué canal TV ver Argentina vs. Paraguay?

Si deseas disfrutar de toda la previa y el partido completo entre Argentina vs. Paraguay por el Preolímpico Sub 23, es importante tener en cuenta que solo algunas señales tienen autorización para transmitir el encuentro. Entre estas señales se encuentran DSports (DIRECTV) y Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





