"Él siempre quiere tirar todos los penales": la historia detrás el gol de Morata a Suecia

"Morata vive del gol". Sergio Ramos es el habitual encargado de ejecutar los penales en la selección española, y fue él, por esa vía, quien marcó el 1-0 del encuentro ante Suecia por las Clasificatorias a la Eurocopa 2020. Pero causó sorpresa que en el segundo penal a favor de 'La Roja' no sea el capitán del Real Madrid el que se pare frente al balón, sino Álvaro Morata , quien confesó le sorprendió la decisión de su excompañero en la 'Casa Blanca'.

"Ha sido un detallazo y ni le he preguntado porque él siempre quiere tirar todos los penales. No me lo esperaba y por eso ni pregunté. Cuando te lo dan y no lo esperas, pues un gustazo doble. Se le agradezco, y él sabe lo que pienso de él", dijo tras el encuentro el delantero del Atlético de Madrid.



Y Ramos también fue consultado por la acción, a lo que respondió: " El delantero vive del gol y Morata es un 'killer' y después de haber marcado el primero qué mejor manera de dejar el tiro al compañero para que recupere la confianza. El trabajo es colectivo no individual y qué menos que dejarle al compañero", dijo en Televisión Española el central.

Cuatro triunfo 'al hilo'

España goleó a Suecia en el Santiago Bernabéu (3-0) afianzando el liderato del grupo F, al igual que Ucrania, que se impuso 1-0 a Luxemburgo, y Polonia, que goleó 4-0 a Israel, este lunes en la fase de clasificación a la Eurocopa-2020.



Sergio Ramos abrió el marcador de penal (63), antes de que Álvaro Morata hiciera el 2-0 transformando otra pena máxima (85) y Mikel Oyarzábal rubricara el 3-0 de disparo cruzado (87) para dar el triunfo a España en este duelo por el primer lugar de la llave.

