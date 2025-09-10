La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó la salida de Fernando Batista como entrenador de la ‘Vinotinto’, luego de la durísima derrota sufrida frente a Colombia que significó la eliminación del repechaje y el sueño del primer Mundial de su historia. El ciclo del argentino llegó a su fin y ya comienzan a aparecer los primeros nombres para reemplazarlo de cara a una revancha para el próximo proceso mundialista.

Las autoridades del fútbol venezolano, en su comunicado, explicaron que la decisión de despedir al ‘Bocha’ Batista se debe a que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo, que era obtener el boleto al Mundial 2026. A su vez, reconocieron la labor del DT y aseguraron que “es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”.

Por su parte, el entrenador argentino utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para pronunciarse de manera extensa conocida su salida del banquillo de la Selección de Venezuela, además porque en la conferencia de prensa, post partido ante Colombia, se disculpó por no responder las preguntas de los periodistas y se marchó rápidamente.

“El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Valoro especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento. Al pueblo venezolano le agradezco el aliento y apoyo en cada partido. Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro”, señaló Batista.

¿Quiénes suenan para reemplazar a Batista?

Aunque es pronto para hablar de posibles sustitutos, en el entorno del fútbol venezolano ya empiezan a sonar algunos nombres. Entre ellos aparece José Néstor Pekerman y César Farías, un viejo conocido para la ‘Vinotinto’ y quien ya tuvo un paso por el seleccionado dejando buenos recuerdos.

Sin embargo, no hay certezas ni negociaciones avanzadas de momento. La prioridad de la Federación y de la selección es aprender de este duro golpe y sentar bases más sólidas antes de decidir quién tomará el mando en este nuevo ciclo. Por ahora, lo único confirmado es que la era de Fernando Batista en Venezuela ha terminado, y habrá un DT interino para el próximo amistoso ante Argentina el 10 de octubre.

