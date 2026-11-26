La FIFA confirmó este jueves 26 de noviembre que sufrió un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a parte de su información personal y empresarial. La noticia se conoció luego de que un grupo de ciberdelincuentes asegurara haber ingresado a sus sistemas y publicado documentos internos.

A través de un portavoz, el organismo calificó el episodio como un “ciberataque criminal”. También condenó la obtención y difusión ilegal de los archivos, especialmente de aquellos que contienen datos personales. Sin embargo, todavía no precisó cuántas personas podrían estar afectadas.

El grupo que se atribuye el ataque se identifica como Handsome Boy Hacking Club (HBHC). Según los reportes, publicó un archivo en un foro de ciberdelincuentes el pasado 21 de noviembre, después de incluir a la FIFA entre sus objetivos. También habría intentado extorsionar a la entidad para evitar la difusión de los documentos.

Los atacantes aseguraron haber obtenido alrededor de 12.2 gigabytes de información del entorno de Microsoft de la FIFA. La empresa DarknetSearch examinó una copia del archivo y encontró 2.460 documentos que ocupaban 13.15 gigabytes una vez descomprimidos. Cerca del 83% correspondía a presentaciones y videos de capacitación.

“La FIFA confirma que ha sido víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial”, declaró la FIFA en un comunicado.

“La FIFA está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden. La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales”, agregaron.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, todavía no se ha pronunciado tras este ciberataque. (Foto: AFP)

Sobre la forma en que se produjo el ingreso, el portal Escudo Digital informó este jueves que fuentes anónimas cercanas al caso apuntan a una posible suplantación de trabajadores de la FIFA mediante correos electrónicos. Estas versiones también señalan que los atacantes habrían accedido a menos del 0.1% de la información de la entidad, aunque no existe una confirmación oficial.

Por ahora, la FIFA no ha detallado cuándo ocurrió la intrusión, qué cuentas o plataformas fueron comprometidas ni quiénes serían los titulares de los datos expuestos. Tampoco ha confirmado la responsabilidad de HBHC o validado todas las cifras difundidas por el grupo. La investigación continúa con la participación de las autoridades.

Por otro lado, según remarcó BBC Sport, esta filtración de datos no revela ningún documento vinculado a la propuesta FIFA Forward Enterprise, polémica idea impulsada por Gianni Infantino, presidente del máximo ente rector del fútbol en el mundo, la cual buscaba introducir inversiones privadas al vender los derechos comerciales de tornos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

La FIFA viene colaborando con las autoridades tras subir este ciberataque. (Foto: AFP)

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