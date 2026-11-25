Sport Huancayo es el flamante ganador del Torneo Clausura de la Liga 1, luego de golear con autoridad a Universitario, rival al que ahora enfrentará, en duelos de ida y vuelta, en las semifinales de la competición, por un lugar en la gran final ante Alianza Lima que espera por la definición del título nacional.

Uno de los pilares del mediocampo del ‘Rojo Matador’ es Diego Carabaño, con pasado en divisiones menores en el club íntimo, pero quien no ve este choque como algo personal, sino como la gran oportunidad de su vida de ganar el campeonato.

“Es especial enfrentar a un grande en una semifinal donde todo el mundo te ve. Yo inicié en Alianza Lima y campeoné ahí, me considero hincha, pero por respeto, si algún día me toca ir a la ‘U’ lo haría sin problema, igual que a Sporting Cristal”, dijo en declaraciones a L1 Max.

“El partido con la ‘U’ es algo especial por tratarse de un club grande, no por ser la ‘U’. Podría ser Alianza, Cristal o la ‘U’ y sería igual de lindo de jugar, con el respeto que merecen todos los equipos”, añadió el futbolista de Sport Huancayo.

Asimismo, el futbolista de 29 años no ocultó su deseo de ser citado a la selección peruana que dirige el brasileño Mano Menezes, pues se encuentra en el mejor momento de su carrera y la blanquirroja pasa por un proceso de reconstrucción en el que se necesita de nuevos valores para agrandar el universo de jugadores.

“Mi anhelo más grande es ser convocado a la selección y soñar es gratis; trabajo para eso día a día. No sé qué pase mañana, pero en el presente ahora somos campeones [del Clausura] y vamos a pelear para lograr el título. La idea mía y de mis compañeros es campeonar en Matute”, declaró.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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