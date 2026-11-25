Alianza Lima empieza a trabajar en la conformación de su plantel para la temporada 2027 y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de André Carrillo. La directiva victoriana busca reforzar su equipo de cara a los próximos desafíos y tendría en la mira a un futbolista que inició su carrera en el club blanquiazul y podría regresar después de 16 años.

La posibilidad de volver a contar con la ‘Culebra’ tomó fuerza luego de conocerse que el conjunto íntimo ya dio los primeros pasos para intentar concretar su regreso. De acuerdo con la información difundida por José Varela, el club blanquiazul tiene interés en incorporar al extremo nacional para el próximo año.

“Alianza Lima está interesado en contratar a André Carrillo de cara a la temporada 2027. El club blanquiazul ya estableció contacto con la ‘Culebra’, cuyo contrato con Corinthians finaliza en diciembre de este año”, informó el comunicador.

Este escenario abre una posibilidad importante para el futuro del futbolista peruano, considerando que su vínculo contractual con Corinthians culmina el próximo 31 de diciembre. De esta manera, Carrillo podría quedar libre a partir de enero, siempre que no llegue a un acuerdo para extender su permanencia en el fútbol brasileño.

La ‘Culebra’ llegó al ‘Timao’ en septiembre de 2024, después de su experiencia en Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. Desde entonces, consiguió hacerse un espacio en el equipo brasileño y formó parte de una etapa en la que conquistó importantes trofeos con la institución.

Durante su paso por Corinthians, el atacante nacional consiguió levantar la Copa de Brasil 2025, el Campeonato Paulista 2025 y la Supercopa de Brasil 2026. Un recorrido que le permitió sumar nuevos títulos a su trayectoria internacional y consolidarse como una de las alternativas de experiencia en el plantel.

Por otro lado, un eventual regreso significaría volver a vestir la camiseta del equipo que lo vio dar sus primeros pasos como futbolista profesional. Carrillo debutó con Alianza Lima en 2009 y permaneció en la institución hasta 2011, año en el que dio el salto al fútbol europeo para incorporarse al Sporting de Lisboa.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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