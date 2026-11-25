Mientras que los clubes que clasificaron a los play-offs de la Liga 1 2026 siguen enfocados en el cierre de temporada, los que no tendrán más actividad hasta el próximo año vienen trabajando en la conformación de sus planteles, esperando mejorar los números que hicieron en esta campaña. En medio de esto, en las últimas horas se confirmó el destino de Édgar Lastre, delantero ecuatoriano que destacó con el CD Moquegua y en su momento fue vinculado con Alianza Lima.

A través de un comunicado en sus medios oficiales, Los Chankas anunció la contratación en Édgar Lastre por toda la temporada 2027, concretando así la llegada de uno de los extranjeros que dejó buenas sensaciones en la etapa final del Torneo Clausura. Con esto, el combinado de Andahuaylas viene rearmando su equipo para mejorar los números que cosecharon en este 2026.

Como se recuerda, Los Chankas tuvo un gran Torneo Apertura y llegó a las últimas fechas con chances de llevarse dicho certamen, peleando palmo a palmo con Alianza Lima. Sin embargo, no pudieron con tanta presión y los íntimos terminaron celebrando. La cosa cambió en el Clausura, donde no lograron replicar lo bueno que hicieron durante el primer semestre y se quedaron con las manos vacías al no conseguir un cupo para un torneo internacional.

Édgar Lastre firmó con Los Chankas por todo el 2027. (Foto: Los Chankas)

Édgar Lastre llega a Los Chankas después de haber cerrado una temporada 2026 con nueve goles y cinco asistencias en 35 partidos disputados, entre Liga 1 y Copa de la Liga. Su contribución fue clave para que el CD Moquegua lograse salvarse del descenso en la recta final del campeonato, manteniéndose en la Liga 1 en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol peruano.

Lastre fue vinculado con Alianza Lima en la recta final del Torneo Clausura, a propósito de la exposición que tuvo por su partido frente a Universitario, en donde el CD Moquegua logró irse del Estadio Monumental con un empate por 2-2. Sin embargo, no hubo un contacto formal entre la institución victoriana y el entorno del atacante, por lo que todo quedó en un simple rumor.

Además de la contratación del ecuatoriano, Los Chankas cerró la renovación de Franco Torres por todo el 2027. De esta manera, los ‘Guerreros’ vienen afinando la conformación de su plantilla para la próxima temporada, con el objetivo de dar un salto de calidad respecto a este 2026. En la interna apuntan a conseguir un cupo para un torneo internacional.

Édgar Lastre marcó nueve goles con el CD Moquegua durante la temporada 2026. (Foto: CD Moquegua)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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