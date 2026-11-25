Universitario de Deportes comienza a definir los movimientos de su plantel para la temporada 2027 y uno de los nombres que no continuaría en la institución es el de Jhefferson Rodríguez. El joven guardameta, que formó parte de los equipos campeones de la Liga 1 en 2024 y 2025, tendría encaminada su salida del conjunto merengue para afrontar un nuevo desafío en el fútbol peruano.

La información fue dada a conocer por el periodista Ernesto Macedo, quien señaló que el arquero nacional mantiene conversaciones avanzadas con Juan Pablo II. Además, precisó que el futbolista ya terminó su vínculo contractual con Universitario y que el acuerdo con el conjunto norteño sería por las próximas tres temporadas, hasta finales de 2029.

De concretarse la operación, Rodríguez tendrá la oportunidad de continuar su carrera en otro equipo de la máxima categoría. A sus 20 años, el guardameta buscará encontrar los minutos que no pudo conseguir en el primer equipo crema, donde tuvo por delante a Diego Romero y Miguel Vargas durante la presente temporada.

El paso de Jhefferson Rodríguez por Universitario estuvo marcado principalmente por su formación en las divisiones menores. El arquero fue promovido al primer equipo en 2024 y fue parte de los planteles que consiguieron el bicampeonato nacional en las temporadas 2024 y 2025. Sin embargo, todavía no logró consolidarse como una alternativa habitual bajo los tres palos del equipo principal.

Jhefferson Rodríguez formó parte del equipo de Liga 3 de Universitario. (Foto: Universitario)

Durante el 2025 también tuvo participación con la filial merengue en la Liga 3, donde consiguió mayor continuidad y disputó 23 encuentros como titular. Asimismo, sus condiciones le permitieron integrar procesos de la Selección Peruana en categorías menores, pasando por la Sub-17, Sub-20 y Sub-23.

Jhefferson Rodríguez fue titular con Universitario en la fase de grupos de la Copa de la Liga. (Foto: LFPP)

¿Dónde jugará Jhefferson Rodríguez en 2027?

Todo apunta a que Juan Pablo II será el siguiente destino del joven guardameta. El equipo de Chongoyape busca fortalecer su plantel para la próxima temporada y habría encontrado en el arquero formado en Universitario una alternativa para competir por un lugar en el equipo titular. La posibilidad de firmar hasta finales de 2029 también representa una apuesta a largo plazo por parte de la institución norteña.

Un factor que podría facilitar su llegada es el conocimiento que tiene Jorge Araujo sobre el futbolista. El actual entrenador de Juan Pablo II lo dirigió durante su etapa en las divisiones menores de Universitario, por lo que conoce sus condiciones y características bajo los tres palos.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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